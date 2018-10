Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ Mỹ kiện, đòi bồi thường 850 triệu đồng

Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey kiện Noo Phước Thịnh vì lý do sử dụng ca khúc "The Way" để đưa vào MV "Chạm kẽ tim anh một chút thôi" mà chưa có sự xin phép.

Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey đã gửi đơn khởi kiện Noo Phước Thịnh tới Toà án Nhân dân TP.HCM vì lý do vi phạm bản quyền. Phía nguyên đơn, tức Zack Hemsey cho biết MV Chạm kẽ tim anh một chút thôi đượcphát hành vào 10/2017 của Noo Phước Thịnh có sử dụng một phần của ca khúc The Way để làm nhạc nền cho phân đoạn từ phút 6:05 đến 7:30.

The Way được phát hành năm 2011 và thuộc quyền sở hữu của Zack Hemsey. Theo người này, khi sử dụng ca khúc, Noo Phước Thịnh chưa hề xin phép và có được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Nhạc sĩ người Mỹ đã đâm đơn kiện và yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa bản MV có sử dụng đoạn nhạc The Way khỏi mọi phương tiện truyền thông. Zack Hemsey cũng đòi phía ca sĩ Việt Nam bồi thường tổng số tiền 850 triệu đồng bao gồm tiền thiệt hại vật chất, tinh thần và chi phí thuê luật sư.

Zack Hemsey cũng yêu cầu Noo Phước Thịnh công khai gửi lời xin lỗi.

Chia sẻ về vụ việc, đại diện Noo Phước Thịnh xác nhận vụ việc và cho biết Zack Hemsey gửi đơn kiện từ năm 2017, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện, phía nam ca sĩ sinh năm 1988 làm việc với luật xư nên từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể xoay quanh vụ kiện.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi được phát hành năm 2017. MV nhanh chóng nhận được sự yêu thích với lượt xem lớn nhờ giai điệu ballad dễ nghe, cốt chuyện cảm động.

Tuy nhiên, khi đang tăng trưởng lượt xem gần chạm mốc 30 triệu, MV bất ngờ biến mất vì lý do bản quyền. Sau đó, Noo Phước Thịnh đăng tải phiên bản khác, không xử dụng ca khúc The Way. Tuy vậy, phiên bản đầu tiên của MV hiện vẫn được lưu lại trên nhiều trang mạng.

Về Zack Hemsey, anh sinh năm 1983, là nhạc sĩ và nhà sản người Mỹ. Âm nhạc của anh được sử dụng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Game of Thrones của HBO, The Town, Lincoln, 2 Guns… hay chương trình truyền hình America's Got Talent.