Noo Phước Thịnh cuồng nhiệt, Hòa Minzy quyến rũ trong đêm nhạc

Noo Phước Thịnh là một trong những ngôi sao được trông chờ nhất đêm nhạc. Nam ca sĩ không chỉ mang tới bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt mà còn cả những phút giây trầm lắng với loạt hit I Don't Believe In You, Đến với nhau là sai, Cause I Love You và Chạm khẽ tim anh một chút thôi.