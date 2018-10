Noo Phước Thịnh thiệt hại nặng nề đến mức nào sau vụ nhạc sĩ Mỹ kiện?

Mới đây, Noo Phước Thịnh xuất hiện với bộ dạng tiều tụy. Nam ca sĩ cũng hủy bỏ nhiều show diễn để tạm nghỉ ngơi. Theo khán giả, vụ kiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng khiến anh áp lực.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi được phát hành năm 2017, thuộc dòng Pop Ballad ăn khách nhất Vpop. Sản phẩm được ê-kíp Noo Phước Thịnh giới thiệu là MV tốn kinh phí đầu tư rất lớn. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện MV theo màu sắc điện ảnh. Các cảnh cháy nổ và hành động được tiến hành quay theo đúng trình tự của một bộ phim điện ảnh.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi từng được dự đoán sẽ trở thành hit. Không ngờ, dự án này lại mang đến Noo Phước Thịnh nhiều rắc rối, mà sau 1 năm phát hành, anh vẫn chưa thể giải quyết.

Bị xoá bỏ khi vừa đạt 30 triệu lượt xem

Chạm khẽ tim anh một chút thôi được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, có ngôn từ lãng mạn, cảm động được khắc họa bằng phần hình ảnh đẫm nước mắt. Trong MV, Noo Phước Thịnh hóa thân thành chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo ở mắt. Anh say mê cô gái xinh đẹp (Jun Vũ) đến mức lái xe lao đến cứu cô thoát khỏi bạn trai mới sở khanh trong tình trạng mắt mờ. Kết cục, tai nạn xảy ra.

Phân đoạn cháy nổ, tai nạn được tiết lộ là cảnh quay tốn số tiền đầu tư lớn nhất. Nhờ vậy, nó cũng lấy được sự đồng cảm của khán giả khiến họ rơi nước mắt. Thế nhưng, cũng vì đoạn nhạc nền trong chi tiết này mà MV đột ngột bị xóa bỏ khi lượt xem đang tăng trưởng khá.

Cảnh tai nạn là cao trào của MV, đồng thời tốn của ê-kíp số tiền đầu tư lớn.

Đến 17/11 – một ngày sau khi MV bị xóa - phía Noo Phước Thịnh đưa ra phát ngôn chính thức. Anh hứa phiên bản mới của Chạm khẽ tim anh một chút thôi sẽ được đăng tải trở lại trong thời gian sớm nhất.

“Do không hiểu rõ về luật nên phía ê-kíp sản xuất đã sử dụng một đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Đây thật sự là một sai sót mà Noo Phước Thịnh cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu", đại diện nam ca sĩ giải thích.

Giọng ca sinh năm 1988 cũng tỏ ra tiếc nuối khi MV biến mất kéo theo 30 triệu lượt xem, đồng nghĩa mất hết tiền đầu tư.

Vụ việc xảy ra ngay thời điểm Chạm khẽ tim anh một chút thôi vừa ra mắt, đang thu hút công chúng. Sau đó, phiên bản MV mới dù được đăng tải trở lại thì sự quan tâm của khán giả cũng không còn nhiệt tình như lúc ban đầu.

Bị kiện đòi 850 triệu đồng

Những tưởng rắc rối xoay quanh Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã được giải quyết dứt điểm trong năm 2017. Thế nhưng, sau đó, Zack Hemsey – nhạc sĩ người Mỹ nắm quyền sở hữu ca khúc The Way mà Noo Phước Thịnh sử dụng trong MV - đã gửi đơn khởi kiện tới Toà án Nhân dân TP.HCM vì lý do vi phạm bản quyền.

Zack Hemsey yêu cầu phía Noo Phước Thịnh công khai xin lỗi, bồi thường 500 triệu đồng thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại tinh thần và 300 triệu chi phí thuê luật sư. Tổng cộng, Noo Phước Thịnh phải chi trả 850 triệu đồng nếu muốn giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chàng trai mệt mỏi hút thuốc được cho là Noo Phước Thịnh.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng phải xóa bỏ tất cả MV có đoạn nhạc The Way đang được lưu giữ trên các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông.

Trong đơn kiện, nhạc sĩ người Mỹ nhấn mạnh hành vi của phía Noo Phước Thịnh “ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp tới sự toàn vẹn của tác phẩm cũng như độc quyền cho phép người khác khai thác khả năng thương mại của tác phẩm”.

Lúc này, phía nam ca sĩ sinh năm 1988 từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể xoay quanh vụ kiện với lý do "đang làm việc với luật sư".

Hủy bỏ hàng loạt show diễn?

Tối 5/10, trong lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi thông tin vụ kiện được đăng tải, Noo Phước Thịnh không giấu được gương mặt bơ phờ, vóc dáng tiều tụy. Mạng xã hội còn lan truyền tấm hình được cho là huấn luyện viên Giọng hát Việt đứng lề đường, mệt mỏi hút thuốc.

Cùng lúc, trên trang cá nhân, quản lý của anh thông báo ê-kíp sẽ hủy một loạt show để nghỉ ngơi. “Ê-kíp sẽ tạm thời dừng tất cả hoạt động từ hôm nay đến ít nhất là 17/10. Chúng tôi đã thương lượng và được sự thông cảm các công ty nên hủy được các show vào 9/10 tại Hà Nội, 12/10 tại Đắk Lắk, 13/10 Hạ Long, 14/10 ở Hà Nội và đang tìm cách thương lượng để xin rút tên trong các show 17/10 tại TP.HCM và 20/10 tại Hà Nội”, người quản lý thông báo.

Noo Phước Thịnh xuất hiện với bộ dạng buồn bã, không vui vẻ tươi cười như mọi khi.

Giải thích cho việc đột ngột hủy show, đại diện Noo Phước Thịnh cho biết: “Tất cả chúng tôi đều ổn, chỉ là muốn tạm dừng công việc, tìm một khoảng không gian riêng để tự xem xét mình cũng như nạp năng lượng mới để chạy tốt hơn trên đường dài phía trước”.

Dù đưa ra lời giải thích và trấn an rằng Noo Phước Thịnh vẫn ổn, thế nhưng sự trùng hợp giữa thời điểm hủy show với khi vụ kiện nổ ra khiến người hâm mộ lo lắng.

Diện mạo gầy gò của nam ca sĩ càng khiến dư luận khẳng định vụ kiện 850 triệu đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng để anh chịu nhiều áp lực. Và đây mới là lý do thực sự dẫn đến việc anh hủy hàng loạt show diễn và tạm nghỉ ngơi.

Danh tiếng bị bôi đen

Chưa biết kết quả vụ kiện ra sao nhưng việc hủy bỏ loạt show diễn với nam ca sĩ cũng là một tổn thất. Trên hết, Noo Phước Thịnh cũng đứng trước nguy cơ mất đi một số tiền lớn nếu không chiến thắng vụ kiện.

Ở vụ việc lần này, nhiều khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm của Đinh Hà Uyên Thư – đạo diễn, người đứng đầu ê-kíp quay MV. Tuy nhiên, với tư cách chủ sở hữu MV, Noo Phước Thịnh vẫn là người phải đứng ra giải quyết. Do đó, sự tổn thất chưa dừng lại ở chuyện tiền bạc, vụ việc lần này còn tác động đến danh tiếng của nam ca sĩ.

Với Zack Hemsey, anh khẳng định Noo Phước Thịnh đã có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả/quyền liên quan. Với dư luận, Noo Phước Thịnh đã “ăn cắp” chất xám của người khác hoặc bất cẩn, thiếu sự biểu biết về luật bản quyền (trong tình huống nam ca sĩ không cố tình). Trường hợp nào, bất lợi cũng đã nghiêng về phía Noo Phước Thịnh.