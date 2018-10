Noo Phước Thịnh tiều tụy, hủy loạt show giữa ồn ào bị nhạc sĩ Mỹ kiện

Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ Mỹ kiện, đòi bồi thường 850 triệu đồng

Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey kiện Noo Phước Thịnh vì lý do sử dụng ca khúc "The Way" để đưa vào MV "Chạm kẽ tim anh một chút thôi" mà chưa có sự xin phép.