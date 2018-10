Noo Phước Thịnh: 'Tôi quá mệt mỏi với chuyện kiện tụng, mất tài sản'

"Mọi chuyện đang được xử lý ở tòa án. Tôi luôn chịu trách nhiệm với những điều mình làm, không né tránh vấn đề", nam ca sĩ phản hồi về vụ kiện bản quyền với nhạc sĩ người Mỹ.

Đầu tháng 10, vụ kiện bản quyền giữa nhạc sĩ Zack Hemsey với Noo Phước Thịnh gây chú ý trở lại khi nhạc sĩ người Mỹ đòi nam ca sĩ phải bồi thường 850 triệu. Vụ việc diễn ra từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Khi thông tin về vụ kiện bản quyền đang gây xôn xao, Noo Phước Thịnh bị nhiều khán giả bắt gặp xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, cạo đầu, đứng hút thuốc bên vệ đường. Hình ảnh này khiến không ít khán giả lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ. Ngay sau đó, ê-kíp của Noo Phước Thịnh thông báo hủy toàn bộ show diễn, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật của anh trong thời gian ngắn.

Sau khoảng 2 tuần, Noo Phước Thịnh trở lại với hình ảnh mới có phần phong trần, bụi bặm hơn. Anh thẳng thắn trả lời toàn bộ câu hỏi về việc kiện tụng bản quyền và việc rò rỉ hình ảnh hốc hác, tiều tụy để PR cho sản phẩm.

Noo Phước Thịnh xuất hiện trở lại sau 2 tuần với vẻ ngoài lạ lẫm hơn trước. Nam ca sĩ vui vẻ, thoải mái, không còn hốc hác, tiều tụy như những hình ảnh bị rò rỉ trước đó.

"Muốn cạo đầu, nhuộm da nâu đi khắp nơi"

- Nhiều người cho rằng hình ảnh của anh phong trần, bất cần ở hiện tại vì loạt ồn ào kiện tụng bản quyền thời gian qua. Anh phản hồi thế nào?



- Bản thân tôi muốn nổi loạn, phóng túng, tự do hơn là ép mình vào tạo hình soái ca, chất ngầu. Khi thị trường có quá nhiều soái ca thì tôi lại được sống đúng với con người thật của mình. Khi cảm xúc trỗi dậy thì tôi thẳng tay, làm tới hình ảnh này và bản thân cảm thấy thích.

- Tại sao anh lại chọn thời điểm này để bộc lộ con người thật của mình?

- Nó đơn giản là cảm hứng của mình thôi. Nó chỉ đến vì đã đến lúc nó phải đến thôi, không có thời điểm gì cả. Không phải do sản phẩm này hay sản phẩm khác mà tôi cắt tóc. Nó chỉ đến khi tôi muốn cắt tóc và tôi cảm thấy thích sản phẩm này gắn với tạo hình này.

Có thể đến lúc bạn không thấy Noo Phước Thịnh cạo đầu trong sản phẩm nào cả mà sẽ thấy Noo Phước Thịnh đang đi đâu đó với cái đầu cạo thế này.

Nếu không làm ca sĩ thì tôi sẽ cạo đầu, sau đó nhuộm da nâu và đi khắp nơi. Nó xuất phát từ sự tù túng, từ những lúc tôi tự nhốt mình trong không gian của riêng mình. Tôi muốn mình được tự do và được làm những điều mình thích, được đi khắp nơi, được phát huy sự tò mò, mong muốn khám phá của mình.

Con đường nghệ thuật của tôi không biết bao giờ mới dừng lại. Khi nào ngưng ca hát thì tôi sẽ trở về đúng con người của mình.

- Anh sẽ giữ tạo hình này trong bao lâu?

- Chắc là tôi sẽ để suốt về sau, vì tôi không muốn để tóc dài nữa. Trước buổi họp báo, tôi cảm thấy khá thoải mái vì không phải làm tóc nặng đầu, chọn trang phục đơn giản, không cầu kỳ.

Noo Phước Thịnh tiết lộ tạo hình mới chính là con người thật của mình, không lãng tử, hào hoa mà có phần nổi loạn, phóng túng.

Lộ hình ảnh cắt tóc, cạo đầu là chiêu trò PR?

- Cách đây vài tuần ê-kíp của anh thông báo anh ngưng hoạt động để nghỉ ngơi, nhưng anh quay lại rất nhanh, nhiều người cho rằng đây là sự tính toán của anh và ê-kíp để thu hút sự chú ý cho sản phẩm mới. Anh giải thích thế nào?

- Có thể là một sự tính toán, cũng có thể đây là thời điểm phù hợp, cũng có thể tôi nghỉ ngơi đủ rồi, thật sự trong khoảng thời gian 2 tuần đó tôi đã có câu trả lời cho bản thân.

Tôi đã quá mệt mỏi, mình phải đối diện với quá nhiều thứ rồi và lựa chọn đối diện hay tránh né nó thì mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Dù như thế nào thì lúc này Noo Phước Thịnh cũng đã ở đây, quay lại với showbiz và sẽ tiếp tục trên đường đua.

Nam ca sĩ khẳng định mình không cần rò rỉ hình ảnh làm chiêu trò PR cho sản phẩm mới.

- Như vậy cách ê-kíp của anh thông báo anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật có vẻ “đao to búa lớn”, khiến sự việc trầm trọng hơn?

- Đao to búa lớn hay không là do chúng ta suy nghĩ. Là một nghệ sĩ, tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình là đi diễn. Nhưng tôi phải dời toàn bộ, hủy tất cả show diễn trong thời gian đó thì là việc nghiêm trọng với tôi chứ. Với ai có đao to búa lớn hay không thì tôi không biết, nhưng với tôi đó vẫn là điều quan trọng. Tôi không muốn mình rơi vào tình trạng đó lúc nào.

- Việc rò rỉ hình ảnh anh cạo đầu, hút thuốc khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh sau khi bị kiện tụng. Tuy nhiên đây lại là tạo hình mới trong MV của anh. Anh giải thích thế nào khi khán giả cho rằng anh chiêu trò để quảng bá MV mới?

- Tôi không có bất cứ lời giải thích nào. Tôi cạo đầu chủ đích là cho dự án này, không phải cạo đầu cho những hình ảnh bị rò rỉ ra. Việc hình ảnh bị rò rỉ nằm ngoài sự kiểm soát của ê-kíp dẫn đến quyết định phải hủy hết show.

Tôi không muốn mình phải tự che giấu đi bất cứ điều gì, trong khi tôi chỉ đang sống như những gì bản thân muốn. Thời điểm đó, tôi rời đi và chỉ để lại một dòng tin nhắn cho ê-kíp để xử lý công việc. Tôi đã quá mệt mỏi và stress với chuyện kiện tụng, mất mát tài sản.

Mọi người có thể nghĩ đó là chiêu trò cũng được vì nghệ sĩ nào cũng từng chiêu trò. Nhưng liệu Noo Phước Thịnh có cần phải chiêu trò ở thời điểm này để quảng bá cho sản phẩm của mình hay không?

Khi cạo đầu trong MV, tôi đã dự đoán như vậy là đủ gây sốc cho khán giả. Đó mới thực sự là chiêu trò trong sản phẩm của tôi, nhưng chúng ta không tránh được dư luận hay những đồn đoán ngoài kia.

Tạo hình của Noo Phước Thịnh trong MV Những kẻ mộng mơ nhận được nhiều lời khen của khán giả. Giọng hát và diễn xuất của anh cũng được đánh giá cao.

“Tôi chịu trách nhiệm vì những điều mình làm”

- Thời gian vừa rồi, nhiều khán giả quan tâm vụ nhạc sĩ Zack Hemsey kiện anh vì sử dụng ca khúc "The Way" để đưa vào MV "Chạm kẽ tim anh một chút thôi". Diễn biến của vụ kiện ra sao?

- Tất cả mọi chuyện vẫn đang được xử lý ở tòa án. Tôi không trốn tránh vấn đề này. Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm với những điều mình làm. Tuy nhiên hiện nay, tôi vẫn làm việc với tòa án. Vì vậy, tôi sẽ công khai tất cả điều này cho các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất.

- Vụ kiện này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và công việc của anh thời gian qua?

- Nó làm tôi mệt mỏi hơn trong khoảng thời gian vốn đã quá mệt mỏi. Tôi đã xác định năm nay là năm không tốt của bản thân mình. Vì vậy tôi rất khó khăn để vượt qua từng giai đoạn trong khoảng thời gian này. Một điều nữa đến là thêm một áp lực, một sức nặng lên bản thân tôi. Ở thời điểm đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi thế giới này để không phải đối diện với những điều đó.

- Vì sao anh không giải quyết dứt điểm chuyện này ngay từ khi phát hiện MV có dùng nhạc bản quyền?

- Tôi từng giải quyết rồi, chứ không phải chưa giải quyết. Xin cho phép tôi không trả lời thêm về vụ kiện này. Tôi đang giải quyết công khai, rạch ròi tất cả ở tòa. Trong thời gian tới tôi sẽ có lời đáp cho khán giả.

Nam ca sĩ khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về những điều mình làm, công khai giải quyết vụ kiện bản quyền tại tòa án.

- Thị trường nhạc Việt xuất hiện nhiều ca khúc không văn minh, tục tĩu nhưng vẫn gây sốt, nhiều hiện tượng mạng không cần phải có chuyên môn nhưng vẫn được gọi là ca sĩ, vẫn có show đi hát. Anh nghĩ thế nào?

- Thị trường nào cũng vậy. Đã gọi là thị trường thì có rất nhiều người có quyền hoạt động trong đó. Tôi không bình luận, chỉ trích ai. Tôi chỉ cố gắng cùng bắt tay với những người nghệ sĩ đúng nghĩa để tạo dựng một thị trường âm nhạc văn minh ở Việt Nam.

Một sản phẩm là tấm gương phản ánh con người bạn trong đó. Khi bạn làm một sản phẩm không văn minh, bạn không được gọi là nghệ sĩ.

Mỗi ngày có nhiều nghệ sĩ trẻ loay hoay tìm cho mình một con đường tỏa sáng bằng chính khả năng của mình. Đó mới là những người xứng đáng được khán giả chú ý. Những sản phẩm không văn minh chỉ là những món đồ chơi, không ai lưu trữ lại đồ không có giá trị về văn hóa như vậy. Còn một sản phẩm có văn hóa dù chỉ ở mức bình thường thì khán giả cũng sẽ đón nhận.