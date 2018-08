Novaland dành 10-20% vốn phát triển BĐS nghỉ dưỡng

Không đứng ngoài xu thế thị trường BĐS, đồng thời nằm trong giai đoạn 2 của chiến lược kinh doanh, Tập đoàn Novaland định hướng mở rộng phát triển mảng BĐS du lịch nghỉ dưỡng.

Novaland vẫn tập trung 80% nguồn lực cho hoạt động chính là BĐS nhà ở. Ngoài ra, tập đoàn này sẽ dành 10-20% nguồn vốn đầu tư mở rộng sang phát triển sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng tại các tỉnh thành có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng... Dự án nghỉ dưỡng đầu tiên do Novaland đầu tư là Azerai Cần Thơ.

Thông tin này được đưa ra tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư (analyst meeting) nhằm chia sẻ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới của Novaland. Buổi gặp gỡ thu hút gần 100 nhà phân tích chứng khoán, nhà đầu tư tài chính đến từ các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư lớn.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Novaland đạt 4.290 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận gộp đáng kể - tăng 74% lên 1.410 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 58.756 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2017. Vốn chủ sở hữu đạt 17.467 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 25% đạt 3.636 tỷ đồng.

Vốn điều lệ sau khi thực hiện 3 lần phát hành cổ phiếu bao gồm phát hành cho ESOP, cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ (52,5 triệu cổ phiếu) đạt 9.143 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2017.

Trong năm nay, Novaland tập trung bàn giao khoảng 11 dự án với 6.700 sản phẩm. Tất cả dự án này đều tọa lạc tại vị trí đẹp trong khu vực quận 2, quận 7, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Nhà Bè với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình trên 90%, thậm chí 99%.

Novaland ước tính doanh thu năm nay vào khoảng 21.780 tỷ đồng, tăng 87% và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước.

Những nỗ lực của Tập đoàn Novaland trong hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững đã liên tục được các tổ chức uy tín ghi nhận với giải thưởng: Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố; top 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất năm 2018 do Forbes công bố; top 20 chỉ số phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) kỳ tháng 7/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)…