‘November Rain’ của Guns N’ Roses lập kỷ lục khi đạt 1 tỷ view

Ca khúc nổi tiếng của nhóm Guns N’ Roses là nhạc phẩm đầu tiên của thập niên 1990 chạm tới cột mốc 1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội video hàng đầu thế giới.

Guns N' Roses - 'November Rain' Ca khúc nổi tiếng của nhóm Guns N' Roses nằm trong album "Use Your Illusion I" (1991).

November Rain của Guns N’ Roses vượt qua cột mốc 1 tỷ lượt xem trong cuối tuần qua sau 8 năm lên sóng. Đây là ca khúc đầu tiên của thập niên 1990, và là MV đầu tiên ra đời trước sự tồn tại của YouTube làm được điều đó.

Guns N’ Roses hiện cũng là nhóm nhạc nắm giữ ca khúc thập niên 1980 hút view nhất. Một bản hit khác của họ - Sweet Child O’ Mine - có lượt xem lúc này rơi vào khoảng hơn 694 triệu.

November Rain nằm trong album Use Your Illusion I (1991) của Guns N’ Roses, và MV dành cho ca khúc ra đời vào năm 1992. Theo thống kê, trong năm 2017, November Rain thu hút trung bình khoảng 560.000 lượt xem mỗi ngày.

November Rain hiện là ca khúc thập niên 1990 có nhiều lượt xem nhất. Ảnh: Geffen.

Thành tích của November Rain hiện bỏ xa hai ca khúc đình đám khác của thập niên 1990 là Zombie của nhóm The Cranberries (739 triệu lượt xem) và Smells Like Teen Spirit của nhóm Nirvana (727 triệu lượt xem).

Dĩ nhiên, trên bảng xếp hạng mọi thời đại, November Rain vẫn còn kém rất xa kỷ lục 5,32 tỷ lượt xem của Despacito.

Nhóm Guns N’ Roses vẫn đang kéo dài tour diễn Not in This Lifetime bắt đầu từ 2015. Các buổi diễn có sự trở lại của cây guitar huyền thoại Slash và một số thành viên thuở ban đầu sau khi họ rời bỏ nhóm từ năm 1993. Doanh thu của toàn bộ tour diễn hiện rơi vào khoảng 480 triệu USD và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Guns N' Roses hiện có tour lưu diễn tái hợp hết sức thành công. Ảnh: Wego.

Tính trung bình, mỗi đêm diễn của Not in This Lifetime mang về cho ban nhạc khoảng 3,85 triệu USD. Đó là con số cao thứ tư mọi thời đại, chỉ tạm thời thua kém Coldplay, The Rolling Stones và U2.

Tuy nhiên, sau khi phát hành Chinese Democracy cách đây đúng 10 năm, Guns N’ Roses vẫn chưa tung ra album phòng thu tiếp theo. Mới nhất, họ trình làng phiên bản remaster của album Appetite for Destruction (1987) hồi cuối tháng 6.