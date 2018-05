Nữ 9X lôi kéo nhiều người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

Kiểm tra phòng trọ nơi Phan Thị Sương thuê, công an phát hiện có nhiều tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và đồ vật liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Ngày 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xử phạt hành chính đẩy đuổi Phan Thị Sương (26 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi lôi kéo người tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Người này không được phép cư trú, tạm trú trên địa bàn. Biện pháp xử phạt hành chính có hiệu lực ngay lập tức.

Phan Thị Sương. Ảnh: N.A.

"Sau khi hoàn tất việc thu thập tài liệu, cơ quan công an đã xử phạt hành chính Phan Thị Sương 4,2 triệu đồng, viết bản cam kết không tuyên truyền tham gia hội này và yêu cầu cô gái này ra khỏi địa bàn", thiếu tá Trần Văn Thập, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn nói.

Một ngày trước, Công an huyện Nghĩa Đàn bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Sương ở xã Nghĩa Trung, phát hiện, thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Tại cơ quan công an, Sương khai nhận từ huyện Yên Thành lên huyện Nghĩa Đàn thuê nhà trọ để mở rộng thị trường giày cao cấp nhưng thực chất là tuyên truyền, lôi kéo bà con trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu và trao đổi kiến thức về Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Tài liệu liên quan đến việc tuyên truyền thu giữ tại phòng trọ của Sương. Ảnh: N.A.

Trong các tài liệu sổ sách mà cảnh sát thu giữ tại phòng trọ của Sương, có tên nhiều sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Nhà chức trách cho biết thêm, Phan Thị Sương từng là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Trước đó, ngày 29/4, Công an Nghệ An phát hiện tại phòng 501, chung cư Golden City 3 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) có 12 người đang có những hoạt động liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời.