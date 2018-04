Nữ bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc điều trị dị ứng

Bệnh nhân bị dị ứng phải vào Bệnh viện An Sinh điều trị và được chích thuốc, nhưng sau đó bị tử vong bất thường

Ngày 22/4, bà Phan Thị Thúy Hằng, người thân của chị L.N.T (30 tuổi, ngụ ở quận 9, TP.HCM) bị tử vong sau khi chích thuốc ngừa dị ứng cho biết hiện nay gia đình đang bức xúc trước cái chết bất thường của em dâu. Sau sự việc xảy ra, đến nay Bệnh viện An Sinh vẫn chưa có động thái thăm hỏi, động viên gia đình.

Gia đình nạn nhân bức xúc khi sự việc xảy ra 2 ngày bệnh viện An Sinh vẫn không đến thăm hỏi, an ủi sau sự cố. Ảnh: Phú Mỹ

Tử vong bất thường khi tiêm thuốc dị ứng

Theo đại diện gia đình, sự việc xảy ra vào 18 giờ chiều ngày 18/4, sau khi tan làm chị T. đến bệnh viện An Sinh (Phú Nhuận, TP.HCM) khám bệnh do bị dị ứng. Người thân nạn nhân cho hay, bệnh dị ứng da của chị T. đã được thăm khám thường xuyên tại bệnh viện. Do tối ngày 18/4, bệnh viện An Sinh không còn khám dịch vụ ngoài giờ, chị T. được chuyển qua khoa cấp cứu để khám và điều trị bệnh di ứng. Đi theo bệnh nhân có cả chồng chị T. là anh Phan Nguyễn Phước (30 tuổi).

Theo chị Hằng, anh Phước thấy vợ được bác sĩ tiêm 3 liều thuốc, chuyền nước biển và thấy vợ vẫn bình thường nên đã rời khỏi bệnh viện để đón con. Tuy nhiên, khi trở lại bệnh viện, anh Phước hoảng hốt khi y tá cho hay vợ mình nguy kịch, rơi vào trạng thái ngưng tim đang được đưa vào phòng cấp cứu.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, chị T. hồi tỉnh và được bác sĩ hỗ trợ cho thở máy. Người thân lúc này vào thăm vẫn thấy chị T. bình thường nên an tâm. Đến rạng sáng 19/4, bác sĩ chỉ định cho nữ bệnh nhân cai thở máy và thông báo gia đình ngay ngày mai có thể xuất viện.

Bất ngờ đến 7 giờ sáng ngày 19/4, chị T. tiếp tục rơi vào trạng thái ngưng tim ngưng thở lần 2, có dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Lúc này bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực, song do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện Nhân dân 115.

Các bác sĩ đã nổ lực cứu chữa nhưng đến 10 giờ ngày 20/4 chị T. đã trút hơi thở cuối cùng.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP.HCM phát hiện hai biệt dược gồm chlorphenamine (giảm ngứa) và diazepam (an thần) trong máu và nước tiểu nạn nhân. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau sự việc, gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. “Em tôi bình thường đến khám bệnh chứ không phải đưa vào viện bằng đường cấp cứu. Chưa hết, sau lần tiêm thuốc rơi vào nguy kịch được bác sĩ cấp cứu trở lại bình thường, chính bác sĩ còn nói ngày mai có thể xuất viện. Vậy tại sao em tôi chết?” bà Hằng bức xúc.

Báo cáo bước đầu của bệnh viện

Ngày 22/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân Dân 115 về trường hợp này vào chiều 20/4. Cụ thể:

"Theo báo cáo nhanh của BV Nhân Dân 115, bệnh nhân L. N. T (30 tuổi, nữ, TP.HCM) được BV An Sinh chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp, tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, hồi sức, hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, Bệnh viện Nhân Dân 115 chẩn đoán bệnh nhân bị ngưng hô hấp tuần hoàn, sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan, viêm phổi, phù phổi tổn thương.", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Theo báo cáo của bệnh viện, khi khai thác bệnh sử, bệnh viện ghi nhận trước khi nhập viện Bệnh viện An Sinh 1 ngày, người bệnh có ăn thịt bò, bánh tráng trộn, uống trà sữa, sau đó bị nổi mề đay khắp người và ngày càng tăng và đến để điều trị. Bệnh viện cũng ghi nhận bệnh nhân có tiền sử dị ứng không rõ nguyên nhân. Theo lời kể của người nhà người bệnh, sau tiêm 3 liều thuốc, người bệnh xuất hiện nôn ói, khó thở, trào bọt hồng qua miệng, ngưng hô hấp tuần hoàn, được bệnh viện cấp cứu hồi sức tim phổi, và chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc của BV Nhân Dân 115, người bệnh được các y bác sĩ điều trị hồi sức tích cực nội khoa theo hướng sốc phản vệ và đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng không hồi phục và tử vong.

Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện An Sinh khẩn trương báo cáo nhanh về chẩn đoán và điều trị của bệnh viện trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, sau khi thu thập thông tin qua báo cáo của BV Nhân Dân 115 và BV An Sinh, Sở Y tế sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn và tổ chức họp để xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.