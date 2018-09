Nữ ca sĩ bị mắng ở chợ Bến Thành hủy kế hoạch đến Việt Nam

Theo thông báo của công ty quản lý, Hyomin không thể khởi hành đi Nha Trang vào 30/9 vì cô bị viêm ruột thừa cấp tính.

Theo kế hoạch ban đầu, Hyomin – thành viên nhóm nhạc T-ara – sẽ khởi hành đi Nha Trang vào 30/9 để ghi hình cho chương trình FunE của đài SBS. Chương trình được thực hiện trong 9 ngày, 8 đêm với sự tham gia của Hyomin, nam diễn viên Kang Tae OH, Heo Kyung Hwan và MC Boom.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm Hyomin cùng đoàn phim tới Việt Nam, công ty quản lý của cô đã đưa ra thông báo về việc nữ ca sĩ phải hủy bỏ kế hoạch vì lý do sức khỏe.

“Theo lịch trình ban đầu, Hyomin sẽ khởi hành đi Nha Trang vào hôm nay (30/9) để ghi hình cho chương trình FunE Must Go To Know của SBS. Tuy nhiên, cô ấy phải hủy bỏ kế hoạch vì viêm ruột thừa cấp tính”, công ty của Hyomin thông báo.

Hyomin trong đêm nhạc Việt - Hàn tối 28/9.

Cách đây ít ngày, Hyomin cùng nhóm nhạc AOA đã biểu diễn trong một đêm nhạc tại TP.HCM. Sự trở lại của giọng ca nhóm T-ara được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Cô thể hiện 2 ca khúc Mango và Nice Body với phong cách gợi cảm, quyến rũ.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 9, nữ ca sĩ có mặt ở Việt Nam. Lần đầu tiên vào đầu tháng, Hyomin tới để ghi hình chương trình thực tế Cart show 2. Trong quá trình làm việc, giọng ca Nice Body đã gặp phải sự việc khiến cô khó xử.

Cụ thể, khi tới chợ Bến Thành (TP.HCM), Hyomin trả giá một món hàng, tuy nhiên sau đó cô quyết định không mua. Vì Hyomin là vị khách đầu tiên, chủ cửa hàng tỏ ra tức giận và mắng xối xả nữ ca sĩ bất chấp việc đang có máy quay ghi hình. Sự việc sau đó gây nên nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngoài Hyomin, các thành viên khác của đoàn quay phim sẽ có mặt tại Nha Trang vào rạng sáng 1/10 sau chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc). Trong dàn khách mời, Kang Tae Oh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Anh từng góp mặt trong dự án Tuổi thanh xuân với sự tham gia diễn xuất của Nhã Phương.