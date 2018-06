Nữ chủ tiệm spa bị lột đồ giữa phố

Nữ 9X là chủ tiệm spa ở TP Thanh Hóa bị một nhóm lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột vào người. Chứng kiến sự việc xảy ra trên phố nhưng các nhân chứng không can ngăn.

Sáng 13/6, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin vụ một cô gái nghi bị đánh ghen xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 20h ngày 12/6, nhiều người dân trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) nhìn thấy một cô gái bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh, lột đồ sạch đồ giữa đường. Một phụ nữ bịt khẩu trang sau đó còn đổ nước mắm và bọc ớt bột lên người cô gái.

Cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người. Ảnh: Q.A.

Chứng kiến sự việc nhưng nhiều người không vào can ngăn. Khi công an phường có mặt thì nhóm phụ nữ đã bỏ đi, nạn nhân được đưa lên taxi chở tới bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Phương cho biết đã giao Đội điều tra tổng hợp xử lý và yêu cầu Công an phường Lam Sơn tìm người bị hại. "Vì người này sau khi bị đánh ghen có thể do xấu hổ hoặc do bị đe dọa nên chúng tôi chưa mời lên được. Sáng nay, chúng tôi cũng sẽ triệu tập người đánh ghen lên để làm việc", đại tá Phương nói.

Từ góc nhìn của mình, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng nếu có căn cứ chứng minh người chồng vi phạm chế độ hôn nhân gia đình thì có thể làm đơn trình báo đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ người chồng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luât hình sự 2015.

Với hành vi gây ra, người đi đánh ghen có dấu hiệu phạm 3 tội gồm: Làm nhục người khác, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự 2015, để xử lý người vi phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và tội Làm nhục người khác thì cần có đơn yêu cầu của bị hại. Ở vụ việc trên, nếu bị hại không yêu cầu thì cơ quan điều tra vẫn có thể xử lý người gây ra sự việc về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Điều 318 - Tội gây rối trật tự công cộng: 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.