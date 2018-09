Nữ diễn viên ‘Crazy Rich Asians’ từng vỡ nợ trước vai diễn đổi đời

Thành công không ngờ tới của “Crazy Rich Asians” khiến hai diễn viên chính gốc Á là Constance Wu và Henry Golding trở nên nổi tiếng nhanh chóng.

Trailer phim 'Crazy Rich Asians' Phim hài lãng mạn do Hollywood sản xuất với dàn diễn viên châu Á về cuộc sống của giới siệu giàu Singapore. Clip: Warner Bros.

Constance Wu (diễn viên Mỹ gốc Đài Loan) đã từng kể rằng cô “nợ tới hàng chục nghìn USD” và phải kiếm sống chật vật, không có nghề nghiệp ổn định. Mãi khi đến với series phim truyền hình Fresh Off the Boat, cô mới thay đổi cuộc đời.

Đó cũng là bàn đạp để cô có vai chính trong Crazy Rich Asians, bộ phim lãng mạn được đánh giá là mở ra một thời đại mới cho các diễn viên người Mỹ gốc Á tại Hollywood. Với kinh phí chỉ 30 triệu USD, phim đang gây sốt trên toàn thế giới và hiện đã thu về 170 triệu USD.

Từng nợ nần chồng chất

Giống như bất cứ ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood nào lúc chưa nổi tiếng, Wu cũng phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, thậm chí thất nghiệp và nợ như chúa chổm. Trong một bài phỏng vấn với tờ Vulture năm 2016, nữ diễn viên 36 tuổi này kể rằng cô đã từng “vỡ nợ” với món nợ lên đến hàng chục nghìn USD mà không có tiền trả.

Tiền nợ thẻ tín dụng, tiền nợ xe, các khoản nhu cầu tiêu dùng cá nhân, khoản vay học đại học... gần như khiến cô phải tuyệt vọng vì không biết phải bấu víu vào đâu. “Tôi không có bạn trai, không có bạn bè thân thiết, tôi thực sự đơn độc và cô đơn trong một thành phố xa lạ”, Wu kể về hành trình chuyển từ New York đến Los Angeles vài năm trước để tìm kiếm cơ hội.

Trong khoảng thời gian sống ở New York, cô làm rất nhiều nghề khác nhau để theo đuổi giấc mơ diễn viên. Cô làm diễn viên sân khấu bán thời gian, phục vụ bàn trong quán ăn, trông giữ trẻ, trợ lý cá nhân và hàng đống thứ nghề khác để kiếm ra tiền, nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống.

Và để theo đuổi giấc mơ điện ảnh, cô đã tham gia rất nhiều cuộc thử vai để rồi nhận lại những kết quả cay đắng. Gần như không có một cơ hội nào cho các diễn viên gốc Á tại Hollywood.

Vai diễn trong series Fresh Off the Boat đã cứu sự nghiệp của Constance Wu. Ảnh: 20th Century Fox.

Wu đã từng có ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất trước khi thực hiện buổi thử vai cho series phim truyền hình Fresh Off the Boat. Và cuối cùng, cơ hội lớn đầu tiên cũng đã mỉm cười với cô.

Fresh Off the Boat là một series phim truyền hình dài tập kể về cuộc sống của người Mỹ gốc Á. Đây gần như là series truyền hình tại Mỹ đầu tiên sau hơn 20 năm có câu chuyện kể trung tâm về người gốc Á.

Trong series này, Constance Wu đóng vai Jessica Huang, một người vợ, người mẹ gốc Đài Loan cùng gia đình nhỏ của mình chuyển từ Washington DC sang Orlando, Florida để xây dựng một cuộc sống mới ở “vùng đất hứa” này.

Giấc mơ chưa từng có

Bối cảnh của series diễn ra vào nửa cuối những năm 90. Một gia đình 5 người với 5 tính cách khác nhau. Ông bố và hai đứa con trai nhỏ đầy khao khát hòa nhập để thực hiện “giấc mơ Mỹ”. Trong khi đó, người mẹ và cậu con trai đầu phải chật vật hơn do tính cách và “gốc Á” của mình.

Series này là một bức tranh hài hước, cảm động về một gia đình người gốc Á tại Mỹ. Thủ vai người vợ, người mẹ vừa keo kiệt vừa “thảo mai” trong series là Constance Wu và đây thực sự là vai diễn “đổi đời” của cô.

Từ một diễn viên không ai biết đến và chật vật để kiếm sống, series Fresh Off the Boat kéo dài suốt 5 mùa của kênh ABC với lượng người xem khá lớn đã khiến tên tuổi của Wu được biết đến rộng rãi, không chỉ trong cộng đồng gốc Á. Và đây là bước tiến lớn để cô đến với Crazy Rich Asians, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan.

Trong một bài viết trên trang Twitter cá nhân, Constance Wu nói rằng Fresh Off the Boat và Crazy Rich Asians là hai cột mốc lịch sử của diễn viên gốc Á tại Hollywood. Crazy Rich Asians là bộ phim đầu tiên của một hãng phim lớn (Warner Bros) sau 25 năm có câu chuyện chính tập trung vào người Mỹ gốc Á.

Constance Wu chưa hề mơ đến một vai diễn như trong phim Crazy Rich Asians. Ảnh: Warner Bros.

“Trước bộ phim này, thậm chí tôi chưa từng có một vai diễn nhỏ trong một bộ phim của các studio lớn. Tôi cũng chưa từng mơ ước có được một vai diễn lớn trong một bộ phim như vậy. Bởi đơn giản là tôi chưa từng thấy điều tương tự xảy ra với một diễn viên gốc Á trong các bộ phim lớn của Hollywood”, Wu viết.

“Và rồi cuối cùng Crazy Rich Asians đã thay đổi điều đó trong điện ảnh, giống như series Fresh Off the Boat từng thay đổi điều đó trong lĩnh vực truyền hình. Crazy Rich Asians không chỉ là câu chuyện về người Mỹ gốc Á mà nó còn là một bộ phim lịch sử khi sử dụng một dàn diễn viên gốc Á đầy tài năng và có sức hút lớn”, cô khẳng định.

Một cột mốc lịch sử

Cô gọi đạo diễn Jon M. Chu là “người hùng” của mình và kể ông nói Crazy Rich Asians “không chỉ đơn thuần là một bộ phim thành công mà còn là một bước chuyển, một cột mốc lịch sử với cộng đồng diễn viên gốc Á, tương tự như nghệ sĩ gốc Phi đã đạt được những thành công rực rỡ với Black Panther, Get Out...”

Vai diễn Rachel Wu, nữ giáo sư kinh tế của Đại học New York trong Crazy Rich Asians là một vai diễn hoàn toàn khác biệt với vai bà mẹ nội trợ Jessica Huang trong Fresh Off the Boat, từ tính cách đến ngoại hình.

Constance Wu xuất hiện với vẻ ngoài tươi trẻ, tính cách phóng khoáng và tự tin của một “người Mỹ” thực sự. Thậm chí, cô không ngần ngại đối mặt với bà mẹ “hổ” (Dương Tử Quỳnh đóng) của chàng thiếu gia để bảo vệ phẩm giá cũng như đấu tranh cho tình yêu của mình.

Crazy Rich Asians được đánh giá là một cột mốc với các diễn viên gốc Á ở Hollywood. Ảnh: Warner Bros.

Constance Wu nói: “Tôi cố gắng để làm cho câu chuyện về nhân vật Rachel Chu có danh tính rõ ràng, đó là một người Mỹ gốc Á và lớn lên trong môi trường văn hóa ở Mỹ chứ không phải là một người châu Á mang nặng nhiều tư tưởng truyền thống và bị nó thống trị”.

Sự khác biệt này khiến câu chuyện nhuốm màu cổ tích lãng mạn kiểu nàng Lọ Lem lọt vào mắt xanh của hoàng tử mang màu sắc châu Á này trở nên hiện đại và giàu sức thuyết phục hơn những bộ phim rom-com cùng thể loại.

Constance Wu đang hưởng thành quả từ thành công bất ngờ của Crazy Rich Asians và dự định trở lại với nhân vật Rachel Chu trong 2 phần tiếp theo nữa.