Nữ diễn viên siêu giàu đóng phim về giới siêu giàu châu Á là ai?

Kris Aquino, diễn viên phim "Crazy Rich Asians", là nữ hoàng giải trí của Philippines, một trong những ngôi sao giàu nhất nước này và là con trong gia đình có hai đời Tổng thống.

Sắp ra mắt tại Mỹ ngày 15/8, Crazy Rich Asians, phim Hollywood đầu tiên về giới siêu giàu châu Á, được dự báo sẽ gây cơn sốt. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc sống của những gia đình quyền lực nhất châu Á, ở đây là Singapore, được mô tả sống động trên phim với nhiều bối cảnh đa dạng.

Trong dàn diễn viên hàng chục người châu Á, hầu hết đều không xuất thân từ giới siêu giàu mà cố gắng hóa thân vào nhân vật. Nhưng có một ngoại lệ. Đó là nữ diễn viên Kris Aquino, người Philippines. Cô được Chris Pang, bạn diễn người Australia gốc Á, gọi là "nhân vật siêu giàu châu Á thực sự" trong dàn diễn viên.

Là người giàu thứ 7 showbiz, gia đình 2 đời Tổng thống

Sinh năm 1971, Kris Aquino là diễn viên, nhà sản xuất kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng bậc nhất Philippines hiện nay. Cô có mẹ là cựu Tổng thống Corazon Aquino, nữ tổng thống đầu tiên của Philippines và cả châu Á, cùng bố là Thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr.

Đồng thời, anh trai cô Benigno Aquino III chính là Tổng thống thứ 15 của Philippines (2010-2016).

Kris Aquino được gọi là "Krazy Rich Asian" trên một tạp chí.

Tính đến năm 2017, cô được xếp thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất giới giải trí Philippines.

Tại Philippines, Aquino được mệnh danh là Nữ hoàng Talk show trong nền giải trí với các chương trình thành công như Today With Kris, Game KNB, The Buzz, Kris TV và Tonight With Boy Abunda. Sinh ra trong một gia đình chính trị danh gia vọng tộc, cô có cuộc sống đủ đầy và tham gia đóng phim, đóng quảng cáo cũng như các chương trình truyền hình từ khi là đứa trẻ.

Những năm gần đây, sau khi đã đạt thành công quá lớn trong sự nghiệp, Aquino không còn hoạt động showbiz nhiều mà lui về chăm sóc các con cùng sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô đang làm chủ của nhiều thương hiệu bao gồm nhà hàng, cửa hàng hoa và một phim trường.

Nói cách khác, trong đời thực, Aquino cũng là "công chúa" không khác lắm so với vai diễn trong phim Crazy Rich Asians. Kevin Kwan, tác giả cuốn sách gốc, cũng rất hào hứng khi nữ diễn viên được chọn đóng trong phim, vì phim về giới siêu giàu châu Á cũng có sự góp mặt của một nhân vật siêu giàu thực thụ.

Có đến 18 trợ lý trên trường quay?

Trả lời tạp chí Preview của Philippines, Chris Pang cho biết: "Tôi đã đọc tất cả thông tin về bộ phim trước khi ra mắt và thấy mọi khán giả Philippines đều rất hào hứng với việc Kris Aquino tham gia bộ phim".

Trong phim, Aquino đóng vai Intan, công chúa người Malaysia có mối quan hệ thân thiết với gia đình tài phiệt Singapore. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng là nhân vật trong giới thượng lưu Philippines với khối tài sản khổng lồ.

Tạo hình của Kris Aquino (trái) trong vai công chúa Intan. Ảnh: Warner Bros.

"Lần đầu gặp chị ấy, tôi rất bối rối vì chị ấy đến cùng 18 trợ lý", Pang nhớ lại, "Tôi thắc mắc: người này là ai vậy? Tôi cứ nghĩ tất cả họ là diễn viên của phim, một nhân vật nào đó có đoàn tùy tùng đông đúc. Nhưng không, đó là các trợ lý thực thụ của chị ấy".

"Bây giờ tôi biết chị ấy là ai rồi. Chị ấy là người siêu giàu châu Á đích thực. Còn tất cả chúng tôi chỉ cố gắng hóa thân vào nhân vật, thâm nhập vào một cuộc sống mà chúng tôi chưa từng trải nghiệm, còn chị ấy thì đóng vai chính mình", nam diễn viên thừa nhận.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Pilipino Star Ngayon, Aquinto đính chính thông tin cô có đến 18 trợ lý trên trường quay Crazy Rich Asians. Cô cho biết thực chất mình chỉ có 8 trợ lý bao gồm nhân viên trang điểm, thợ làm tóc, chuyên gia thời trang và những người chạy việc khác.

Kris Aquino được nhiều nhân vật quyền lực Singapore đến thăm dù chỉ đóng vai nhỏ trong phim. Ảnh: Pilipino Star Ngayon.

Còn lại, 10 người là đại diện của thương hiệu tiêu dùng P&G tại Singapore. Họ đến thăm và tặng hoa khi biết cô có mặt ở Singapore để đóng bộ phim Hollywood này. Aquino cũng là gương mặt đại diện cho một dòng sản phẩm của hãng này.

Trên trường quay bộ phim, dù Aquino chỉ đóng một vai nhỏ, khá nhiều vị khách có vai vế đã dành thời gian đến thăm. Trong đó có nhà quản lý tài chính Nicko Falcis và các ông chủ của hãng Unilever, General Mills.

Hiện tại, nữ diễn viên đã sang Los Angeles (Mỹ) cùng dàn diễn viên để chuẩn bị cho buổi ra mắt phim Crazy Rich Asians vào ngày 7/8.