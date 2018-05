Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có bom khi làm thủ tục lên máy bay

Trong lúc làm thủ tục để lên máy bay ở Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), nữ hành khách mang quốc tịch Trung Quốc tuyên bố có bom khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc.

Chiều 3/5, lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Cát Bi, Hải Phòng cho biết trưa cùng ngày, một nữ hành khách người Trung Quốc trong khi làm thủ tục lên máy bay bất ngờ tuyên bố có bom.

Cho rằng phát ngôn của nữ hành khách có tính uy hiếp tình hình an ninh chuyến bay và ảnh hưởng đến an toàn hàng không, lực lượng an ninh sân bay Cát Bi đã lập tổ công tác xử lý.

An ninh sân bay đã cho kiểm tra lại hành lý ký gửi của bà Fen Chengyu trên chuyến bay của hãng Vietjet Air. Kết quả cho thấy không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn có chất gây nổ trong người và hành lý của nữ hành khách.

Hiện tổ an ninh sân bay Cát Bi đã chuyển hồ sơ liên quan đến phát ngôn của nữ hành khách nói trên sang cho Cảng vụ Cảng hàng không Cát Bi, đơn vị thuộc Cảng vụ hàng không phía Bắc giải quyết theo quy định.

Sân bay quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. Ảnh: Google Maps.