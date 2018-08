‘Nữ hoàng nhạc Soul’ Aretha Franklin đang bị bệnh rất nặng

Tờ People đưa tin diva đình đám Aretha Franklin đang bị bệnh rất nặng. Hiện, sức khỏe của bà vẫn không tiến triển khả quan sau thời gian điều trị.

Respect - Aretha Franklin Đây là ca khúc đình đám nhất của nữ Diva Aretha Franklin. Theo thông tin mới nhất, sức khỏe của bà đang rất yếu.

Hôm 13/8 (giờ địa phương), người thân tiết lộ sức khỏe của “Nữ hoàng nhạc Soul” đang rất yếu. Theo nguồn tin, gia đình Franklin vô cùng lo lắng và người thân, bạn bè đang túc trực bên cạnh ca sĩ 71 tuổi lúc này.

Khi biết tin, nhiều đồng nghiệp, đàn em trong nghề đã bày tỏ sự bất ngờ lẫn buồn bã. Họ chia sẻ những dòng trạng thái trên mạng xã hội, hy vọng Franklin sẽ mau chóng bình phục.

“Tôi đã nói chuyện với các thành viên trong gia đình Franklin và cầu nguyện điều tốt lành sẽ đến với diva của chúng ta”, ca sĩ Evrod Cassimy, bạn thân của Fanklin tiết lộ.

Tờ TMZ cho biết thêm trọng lượng của nữ ca sĩ đã giảm đáng kể trong 2 tuần vừa qua, hiện bà chỉ nặng khoảng 39 kg. "Cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào", người thân cận của Franklin cho hay.

Hồi tháng 3, giọng ca Respect đã hủy các buổi hòa nhạc và bác sĩ yêu cầu bà nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng. Năm 2017, sau khi ra mắt album A Brand New Me, Franklin tuyên bố sẽ giải nghệ khi hoàn thành tour diễn cuối cùng trong năm 2018.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe đã khiến diva phải dừng lại các hoạt động nghệ thuật. Lần gần nhất bà đứng trên sân khấu là tại đêm nhạc hồi tháng 11/2017.

Aretha Louise Franklin sinh năm 1942 và là ca/ nhạc sĩ người Mỹ với danh hiệu "Nữ hoàng nhạc Soul". Dù vậy, bà vẫn ghi dấu ấn qua các thể loại khác như jazz, rock, blues, pop hay R&B.

Nổi tiếng từ những năm 1960, các ca khúc Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... của Franklin đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho người hâm mộ.

Trong sự nghiệp, Franklin được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải. Bà là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới (hơn 75 triệu đĩa). Tạp chí Rolling Stone ca ngợi Franklin là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.