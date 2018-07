Nữ hoàng tuổi 50 Nicole Kidman: Đỉnh cao danh vọng tái sinh từ bi kịch

Không chỉ dừng ở phim tâm lý, Nicole Kidman còn có ý định công phá màn ảnh rộng qua những bộ phim bom tấn khi đóng vai Nữ hoàng Atlanna, mẹ của Aquaman (Jason Momoa đóng) trong bộ phim siêu anh hùng Aquaman, một trong những bộ phim siêu anh hùng được chờ đợi nhất năm 2018. Với vai Nữ hoàng Atlanna, cô tiếp tục hóa thân thành hình tượng nữ hoàng hay những người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh rộng sau các bộ phim trước đây của cô như The Potrait of a Lady, Bewitched, The Golden Compass, Grace of Monaco hay Queen of the Desert...