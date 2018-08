Nữ mẫu 9X thất vọng với quyết định không khởi tố họa sĩ bị tố hiếp dâm

Nữ người mẫu cho biết cô không đồng tình với quyết định và đang liên hệ Công an quận 10, yêu cầu được cung cấp các văn bản gốc của vụ việc để gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM.

Ngày 25/8, người mẫu ảnh nude N.T.K.P. (24 tuổi, ngụ quận 10) cho hay Công an quận 10, TP.HCM, đã gửi thông báo đến chị về đơn tố cáo nam họa sĩ N.L. hiếp dâm. Văn bản này do thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận 10 ký hôm qua.

Thông báo của Công an quận 10 gửi nữ mẫu K.P. Ảnh: Chụp lại thông báo.

Theo nội dung thông báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã tiếp nhận đơn của nữ người mẫu tố cáo nam họa sĩ hiếp dâm tại khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh vào tối 2/5.

Sau khi kiểm tra, xác minh đơn tố giác, với tài liệu thu thập được, cảnh sát cho rằng không có căn cứ xác định họa sĩ N.L. đã thực hiện hành vi hiếp dâm nữ người mẫu.

Qua đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội.

Sau khi nhận được thông báo từ công an, nữ người mẫu K.P. cho biết không đồng tình với kết quả này và đang liên hệ với Công an quận 10 để yêu cầu được cung cấp các văn bản gốc của vụ việc để gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM.

Về phía họa sĩ N.L., ông cho biết đã nhận được thông báo tương tự từ phía cơ quan công an. Nam họa sĩ cho biết sự việc đúng như kết luận, nghĩa là không có việc ông hiếp dâm mẫu nữ 9X như bị tố cáo.

"Tôi từng làm việc với một vài người mẫu khỏa thân nhưng chưa từng có điều tiếng gì. Sự việc ồn ào vào những ngày qua khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đã đúng khi quyết định không lên tiếng, đôi co hay phát ngôn gì", họa sĩ kiêm kiến trúc sư nói.

Nữ người mẫu tố bị nam họa sĩ hiếp dâm. Ảnh: NVCC.

Trước đó, theo tường trình của K.P., ngày 1/5, nam họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng tên L. kết bạn qua Facebook và nhắn tin, mời cô làm mẫu cho bộ ảnh "body painting" và nữ người mẫu chấp nhận.

Chiều 2/5, L. hẹn gặp cô tại một quán cà phê và trao đổi về công việc. Đến tối 2/5, nam họa sĩ hẹn cô gái và đến nhà đón, sau đó chở đến một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10. Trong lúc cô gái nằm trên giường thì bị nam họa sĩ dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 21/5, đại tá Ngô Khắc Hưng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận 10, ký gửi thông báo kết luận giám định cho nữ người mẫu. Theo kết quả này, không có tinh trùng trong vùng kín của mẫu nude. Ngoài ra, cơ quan giám định tìm thấy tế bào người nam trong vùng kín của nữ mẫu nude nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu AND của đối tượng nam.