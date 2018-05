Nữ tài xế nói 'mạng người không quan trọng' là chánh văn phòng đảng ủy

Sau va chạm giao thông, nữ Chánh văn phòng đảng ủy các khu kinh tế Hải Phòng phát ngôn gây sốc “mạng người không quan trọng”.

Va chạm giao thông, nữ tài xế gây bức xúc 'con người không quan trọng' Sự việc xảy ra ngày 2/5 tại Hải Phòng, vụ va chạm giữa xe ôtô của hai người phụ nữ với xe điện màu đỏ của nam sinh. Lời giải trình của người phụ nữ khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 4/5, ông Phạm Văn Mợi, Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, xác nhận việc đang yêu cầu bà Dương Thị Thùy Trang (37 tuổi) viết tường trình sự việc phát ngôn gây bức xúc dư luận sau va chạm giao thông. Bà Trang là Chánh văn phòng đảng ủy các khu kinh tế Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền), anh Hoàng Quang Minh (21 tuổi, sinh viên đại học Hàng Hải, Hải Phòng) điều khiển xe máy điện và xảy ra va chạm với xe ôtô do chị Trang điều khiển. Hai xe đi ngược chiều nhau.

Bà Trang tranh cãi gay gắt tại hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau va chạm, bà Trang có những lời lẽ gay gắt, đôi co trong khi nam sinh viên vẫn giữ đúng mực, xưng hô lễ phép và phân bua vì cho rằng mình không sai. Để giải quyết Minh đã gọi báo công an can thiệp.

Khi Công an phường Đổng Quốc Bình có mặt, vụ việc càng thêm căng thẳng. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng bà Trang chỉ trích nam sinh viên rằng nếu là "người tử tế thì đã không gọi công an".

Lực lượng công an đã đề nghị đưa nam sinh bị ngã đi khám vì “mạng người là quan trọng nhất”. Lập tức đề nghị này bị cản trở. Bà Trang cho rằng “mạng người không quan trọng” và... đề nghị công an kiểm tra giấy tờ của Minh, phân xử xem ai đúng ai sai mới được đưa đi viện.

Công an đến hiện trường để làm rõ sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: Tùng Chi.

Tuy nhiên, cảnh sát đã kiên quyết để Minh được đưa đến bệnh viện khám thương. Bệnh viện đại học Y Hải Phòng xác nhận, anh Minh bị tràn dịch khớp gối do ngã xuống đường.

Tiếp đó, Công an phường Đổng Quốc Bình đã mời Công an quận Ngô Quyền đến xử lý. Tuy nhiên, bà Trang lúc này định lái xe rời hiện trường, buộc cơ quan chức năng phải yêu cầu đưa phương tiện về trụ sở phục vụ điều tra. Nữ tài xế chấp nhận đánh xe về trụ sở công an rồi bỏ đi.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ bức xúc, phê phán nữ tài xế vì những lời nói coi thường tính mạng con người.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Bình, Hải Phòng. Ảnh: Google Maps.