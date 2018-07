Nước từ Lào tràn về, miền Tây không kịp trở tay

Những tin tức đáng chú ý nhất trên báo giấy và báo điện tử trong ngày 1/8.

Hình ảnh nước ngập do vỡ đập ở Lào.

- Nước từ Lào tràn về, dân miền Tây không kịp trở tay: Hàng nghìn ha lúa và hoa màu của người dân ở các tỉnh đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long chìm trong biển nước. (Xem thêm)

Tuổi Trẻ đưa tin lộ đường dây chạy điểm tại Sơn La.

- Lộ diện đường dây “chạy điểm”: 5 ngày sau khi khởi tố vụ án, chiều 31/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can, công bố lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người liên quan vụ gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La. (Tuổi Trẻ)

Thanh Niên đưa trang nhất việc ồ ạt cho vay.

- Ồ ạt cho vay không cần gặp mặt: Vay tiền hoặc cho vay tiền không cần gặp mặt, chỉ cần thông qua ứng dụng kết nối trên điện thoại di động (như Fiin.vn, tima.vn, huydong.com…) đang trở thành dịch vụ tài chính thu hút đông khách hàng. (Thanh Niên)

Nước ngập lên cao tại Chương Mỹ, Hà Nội. Bài trên báo giấy Tuổi Trẻ hôm nay.

- Chương Mỹ ngập sâu, sẵn sàng di dân: Mực nước sông Bùi, sông Tích (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vượt mức báo động 3 từ ngày 27/7 đến nay. (Tuổi Trẻ)

Phế liệu nhập khẩu tại cảng Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

- Trung Quốc lệnh cấm cửa, Việt Nam tranh thủ đưa về: Cơ hội đáng sợ: Trung Quốc cấm nhập hầu hết loại phế liệu, lập tức các DN Việt tăng nhập về. Mỗi năm, các doanh nghiệp Việt Nam bỏ ra hàng tỷ USD nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất. Kẽ hở trong quản lý khiến nhiều cảng biển ở Việt Nam ngập trong hàng nghìn container phế liệu “vô chủ”. (Xem thêm)

Khoảng gần 2km hàng rào bao cát đã được bộ đội và nhân dân thiết lập . Ảnh: Vietnamnet.

- Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấp: 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) được huy động đắp đê, ngăn không cho nước tràn qua. (Xem thêm)

- Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục nói về việc xử lý vụ gian lận thi: Trong ngày 31/7-1/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu cụ thể trước Chính phủ về sai phạm và hướng xử lý trong kỳ thi THPT quốc gia. (Xem thêm)

- Hàng thủ ổn định của Olympic Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo: Sau khi trung vệ Đình Trọng trở lại tập luyện, hứa hẹn hồi phục hoàn toàn trong ít ngày tới, HLV Park Hang Seo đã có được hàng thủ ổn định, điểm rất quan trọng đối với bất kỳ đội bóng nào khi tham dự những giải đấu lớn. (Xem thêm)

Tuổi Trẻ cho biết TP.HCM vừa ra quyết định truy thu thuế và phạt một số cá nhân số tiền 4,1 tỷ đồng.

- Truy thu thuế người nhận tiền từ Facebook, Google…: Ông Nguyễn Nam Bình, cục phó Cục Thuế TP.HCM xác nhận vừa ra quyết định truy thu và phạt một cá nhân số tiền 4,1 tỷ đồng, do trong 2 năm 2016 và 2017 nhận hơn 41 tỷ đồng từ Google, Facebook, YouTube… nhưng không kê khai, nộp thuế. (Tuổi Trẻ)

Vụ án hy hữu ở Vũng Tàu.

- 20 năm không thi hành được vì bản án bị… rớt chữ: Một vụ án dân sự có hiệu lực đã 20 năm qua ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không thi hành được vì một chuyện khá hy hữu: Bản sao bản án (bản đánh máy) bị rớt chữ, mất nội dung chính. (Tuổi Trẻ)

Chiêu trò triển khai phi pháp tàu cứu hộ đến đồn trú của Trung Quốc.

- Chiêu trò mới của Trung Quốc ở Trường Sa: Giới quan sát quốc tế vạch rõ mưu đồ của Trung Quốc khi triển khai phi pháp tài cứu hộ đến đồn trú thường trực tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. (Thanh Niên)

