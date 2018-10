NYT: Anh em TT Trump giúp cha mẹ trốn 500 triệu USD tiền thuế

Các phóng viên thực hiện bài điều tra trong nhiều tháng, họ nghiên cứu hơn 100.000 dữ liệu tài chính, phỏng vấn các đối tác kinh doanh của cha ông Trump để rút ra kết luận trên.

Theo bài điều tra chấn động đăng tải ngày 2/10 trên New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump "giúp cha mẹ trốn thuế", gồm nhiều trường hợp "gian lận trực tiếp". Ông Trump bị cho là đã nhận 413 triệu USD từ cha mình và sử dụng phần lớn số tiền này vào kế hoạch giúp cha mẹ trốn thuế áp đặt lên lượng tài sản mà cha ông tích cóp trong 40 năm.

Bài điều tra cho biết Tổng thống Trump và các anh chị em đã giấu hàng triệu USD trong những món quà mà New York Times mô tả là "các công ty giả".

Các phóng viên thực hiện cuộc điều tra trong nhiều tháng, nghiên cứu hơn 100.000 dữ liệu tài chính, phỏng vấn các đối tác kinh doanh của cha ông Trump và xem xét tài liệu từ "những nguồn công khai, gồm chứng thư, hồ sơ thế chấp, hồ sơ chứng thực, hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và tài liệu từ các tòa án dân sự".

Tổng thống Donald Trump chụp hình cùng cha mẹ vào năm 1992. Ảnh: REX.

Nhận 200.000 USD /năm từ năm 3 tuổi

Kết quả cuộc điều tra cho thấy cha mẹ Tổng thống Trump đã đưa cho các con số tiền hơn một tỷ USD và chỉ bỏ ra 52,2 triệu USD để đóng thuế, trong khi đáng lẽ họ phải đóng đến 550 triệu USD .

Bài điều tra cho biết gia đình Tổng thống Trump đã giấu hàng triệu USD chuyển từ cha sang con trong một "công ty ma" do các anh em của ông làm chủ, công ty All County Building Supply & Maintenance. Trên giấy tờ, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1992 với danh nghĩa là đơn vị cung cấp nồi hơi, thiết bị dọn dẹp và các hàng khác cho các công trình của ông Fred Trump, cha ông Donald Trump. Ông bố sau đó sẽ viết lại hóa đơn với phần tăng giá thêm từ 20% tới 50%, nhờ đó tránh được thuế đối với các khoản tặng quà.

Bài điều tra cho biết trước khi qua đời vào năm 1999, ông Fred Trump đã chuyển quyền sở hữu phần lớn bất động sản do ông sở hữu cho 4 người con. Giá trị số tài sản này trong hồ sơ hoàn thuế chỉ là 41,4 triệu USD , thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực, theo New York Times.

Số tài sản này được lần lượt bán trong 10 năm tiếp theo với giá trị gấp 16 lần số tiền trên.

Tổng cộng, cha mẹ ông Trump để lại cho các con hơn 1 tỷ USD . Theo quy định về thuế quà tặng và thuế thừa kế, anh em Tổng thống Trump phải đóng 55% số tiền, tương đương 550 triệu USD . Trên thực tế, họ chỉ đóng 52,2 triệu USD , tương đương với mức thuế chỉ 5%.

Những tài liệu mà các phóng viên tiếp cận được cho thấy ông Trump đã "thu nhập" số tiền tương đương 200.000 USD /năm khi ông mới 3 tuổi. Khi tốt nghiệp đại học, ông nhận được 1 triệu USD /năm từ người cha.



Trong quá trình tranh cử, ông Trump thường xuyên khoe ông đã biến khoản vay nhỏ từ người cha thành gia sản lớn. "Cha cho tôi một khoản vay rất nhỏ vào năm 1975", ông nói, "và tôi đã biến nó thành một công ty trị giá hàng tỷ USD".

Các chuyên gia về thuế cho biết Tổng thống Trump có thể không bị truy tố vì việc trốn thuế đã diễn ra nhiều năm trước và sự việc đã quá thời hạn truy tố.

Tổng thống Trump và em trai, ông Robert Trump (bên phải). Ảnh: Getty.

Bí ẩn tiền thuế của Trump

Tiền thuế của Tổng thống Trump vẫn là một bí ẩn từ khi ông nhậm chức. Trong suốt quá trình tranh cử, ông đi ngược quy tắc được đặt ra cho các ứng viên tổng thống khi từ chối công khai số tiền hoàn thuế. Khi ông đắc cử, số tiền này vẫn không được công bố.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ông chịu sự kiểm soát của Cục Thuế vụ Mỹ (IRS) từ năm 2016. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ông công khai tiền hoàn thuế.

Ông James Gazzale, phát ngôn viên của Cục Thuế và Tài chính bang New York, khẳng định cơ quan đang "đánh giá các cáo buộc được nêu trong bài viết của New York Times và đang áp dụng một cách quyết liệt mọi phương pháp điều tra phù hợp ".

Đáp lại các cáo buộc, ông Charles Harder, luật sư của Tổng thống Trump, khẳng định điều tra của tờ báo"100% sai sự thật và làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tổng thống".

"Không có ai (trong gia đình ông Trump) gian lận hoặc trốn thuế. Cơ sở mà New York Times sử dụng để thực hiện bài điều tra sai sự thật đó hoàn toàn không chính xác", ông Harder nói.

Tờ Times dẫn lời em trai Tổng thống Trump, ông Robert Trump, nói "mọi loại thuế bắt buộc đều đã được trả".



"Người cha thân yêu của chúng tôi, ông Fred C. Trump, đã qua đời vào tháng 6 năm 1999. Mẹ của chúng tôi mất vào tháng 8/2000", ông Robert Trump nói. "Gia đình chúng tôi không bình luận gì về những chuyện đã diễn ra 20 năm về trước, và sẽ rất cảm kích nếu như mọi người tôn trọng sự riêng tư của bậc phụ mẫu đã qua đời của chúng tôi".

Theo New York Times, ông Harder cũng cho rằng Tổng thống Trump "không liên quan gì đến những vấn đề này", và "vụ việc do một thành viên khác trong gia đình Trump xử lý, người này không phải chuyên gia và vì vậy đã phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyên gia được cấp phép để đảm bảo tuân thủ pháp luật".

Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về cáo buộc mới này.