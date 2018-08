Olympic VN vs Olympic Syria: Thầy trò ông Park và trận tứ kết lịch sử

Chẳng còn một đội bóng nào của Đông Nam Á tại ASIAD, ngoại trừ Olympic Việt Nam. HLV Park Hang-seo cùng học trò giờ là niềm hy vọng duy nhất của nơi được gọi là “vùng trũng”.

Trước khi ASIAD khởi tranh, bóng đá Đông Nam Á có 7 đội tham dự. Ngoại trừ Lào và Timor Leste không nhận được nhiều sự kỳ vọng thì 5 cái tên còn lại bao gồm Olympic Thái Lan, Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia, Olympic Myanmar và Olympic Indonesia đều là những niềm hy vọng của Đông Nam Á.

Olympic Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất còn chơi tại ASIAD 2018. Ảnh: Việt Hùng.

Chỉ có Olympic Việt Nam còn trụ lại

Với Olympic Việt Nam, sau kỳ tích mang tên Thường Châu, thầy trò HLV Park Hang-seo đương nhiên rất được chú ý tại giải vì họ đang là đương kim á quân châu Á. Olympic Malaysia ở giải đấu hồi đầu năm cũng tạo bất ngờ khi vượt qua cả Jordan và Saudi Arabia để vào tứ kết.

Với Olympic Thái Lan, đơn giản họ vẫn giữ vị thế anh cả của bóng đá Đông Nam Á - đội bóng từng vào tới bán kết ASIAD 2014. Còn Olympic Indonesia là đội chủ nhà, được chăm chút kỹ càng và được dẫn dắt bởi HLV Luis Milla - người từng chơi cho cả Barcelona, Real Madrid và Valencia. Ông rất mát tay trong việc dẫn dắt các đội trẻ mà bằng chứng là chức vô địch U21 châu Âu cùng U21 Tây Ban Nha.

Thế nhưng, các đại diện Đông Nam Á cứ dần rơi rụng. Lào và Timor Leste không tránh khỏi cái kết buồn khi bị loại từ vòng bảng. Còn đáng buồn hơn khi Olympic Thái Lan - lá cờ đầu của bóng đá khu vực cũng không tránh khỏi kết cục tương tự.

Với Indonesia, họ được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương đồng khi được thi đấu trên sân nhà nhưng đã thiếu bản lĩnh trong trận đối đầu với Olympic UAE được đánh giá yếu hơn. Olympic Malaysia, sau cú sốc đánh bại ứng viên vô địch Hàn Quốc đã “hết phép” và thua cả 2 trận sau đó trước Olympic Bahrain và Olympic Nhật Bản.

Chỉ còn lại duy nhất Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam là 1 trong 2 đội duy nhất chưa để thủng lưới. Đồ họa: Minh Phúc.

Thầy trò ông Park Hang-seo bước vào ASIAD với nhiều hoài nghi. Ngôi á quân tại vòng chung kết U23 châu Á không khiến họ thoát khỏi cái nhìn đầy ngờ vực khi thành tích ấy có dấu ấn của may mắn. Nhưng mặc kệ những nghi ngờ, Olympic Việt Nam vẫn cứ thế tiến bước tại ASIAD và giờ đây đã tạo nên lịch sử cho riêng mình khi lọt vào tới tứ kết.

Lịch sử ấy có yếu tố may mắn, nhưng không thể phủ nhận thực lực của đội bóng mới đóng vai trò quyết định. Một đội tuyển không chỉ dựa trên may mắn để thắng liền một mạch 4 trận mà không để thủng lưới bàn nào, cũng không thể chờ vận may để ghi tới 7 bàn sau 4 trận, trong đó đánh bại cả ứng viên hàng đầu Nhật Bản.

Viết tiếp lịch sử

Olympic Việt Nam bước vào tứ kết một cách thuyết phục, và trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á sót lại tại ASIAD. Sau vòng chung kết U23 hồi đầu năm, thầy trò HLV Park Hang-seo lại một lần nữa gánh trên vai sự kỳ vọng của cả Đông Nam Á. Hai giải đấu liên tiếp, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường trở thành người giải cứu bóng đá của khu vực.

Nhưng quan trọng hơn, Olympic Việt Nam đang gánh trên vai sứ mệnh viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Việc lọt vào tới tứ kết đã là lịch sử, nhưng đương nhiên người hâm mộ còn muốn nhiều hơn thế nhất là sau kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á. Viết tiếp câu chuyện cổ tích ấy bằng tấm vé lọt vào bán kết sẽ phần nào làm hài lòng người hâm mộ.

Olympic Việt Nam đã làm nên chiến tích lần đầu lọt váo tứ kết ASIAD, nhưng người hâm mộ còn muốn nhiều hơn thế. Ảnh: Việt Hùng.

Nhưng trong câu chuyện ấy vẫn còn những vết gợn. Olympic Việt Nam thắng chật vật Olympic Bahrain với tỷ số 1-0 dù đối phương đã sớm bị đuổi người. Nếu may mắn, đối thủ hoàn toàn có thể ghi tới 3 bàn vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đó là một chiến thắng “hút chết” của thầy trò ông Park.

Có lẽ, Olympic Việt Nam cần tập trung vào bản thân mình. Trận đấu với Olympic Bahrain là chiến thắng nhọc nhằn, trong bối cảnh đối phương đã mất người trong hiệp 1. Nhiều vấn đề của Olympic Việt Nam lộ ra từ đó như việc hàng phòng ngự không nhận được sự hỗ trợ từ tiền vệ, hậu vệ biên dâng cao và nhiều lần hở sườn.

Về tấn công, cách lên bóng ở biên của Olympic Việt Nam cũng nhiều lần bị đối phương bắt bài. Và về mặt cá nhân, nhiều trụ cột đang không có phong độ cao như Anh Đức hay Xuân Trường.

Công Phượng và đồng đội đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử khi đối đầu với Olympic Syria. Ảnh: Việt Hùng.

Nếu HLV Park Hang-seo sớm giải quyết được những vấn đề trên trong trận đấu với Syria, có lẽ người hâm mộ không cần phải lo lắng quá nhiều. Olympic Việt Nam đã chơi tốt từ đầu giải và những vấn đề mới xuất hiện trong trận đấu với Bahrain. Nếu HLV Park kịp thời xử lý và đưa Olympic Việt Nam trở lại là phiên bản tốt nhất.

Chỉ cần lấy lại phong độ cao nhất và chơi với hơn 100% khả năng, Olympic Việt Nam sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Trước mắt là Olympic Syria và một chiến thắng là điều thầy trò HLV Park Hang-seo nhắm đến. Thắng để khẳng định vị thế tại Đông Nam Á, và thắng để viết tiếp những trang sử mới.

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam ở trận tứ kết gặp Olympic Syria. Ảnh: Minh Phúc.

