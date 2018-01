Ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi giữ xe do phòng, ban quận 1 đứng tên

Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo ngay trong ngày hôm nay phải dừng hoạt động, đình chỉ ngay 48 bãi giữ xe do các phòng, ban của UBND quận 1 đứng tên quản lý.

Trưa 11/1, trao đổi với Zing.vn, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), cho biết đã chỉ đạo đình chỉ ngay 48 bãi giữ xe do các phòng, ban, UBND các phường đứng tên trên địa bàn quận 1 ngay trong hôm nay 11/1.

Động thái này đưa ra ngay sau khi báo Người Lao Động thông tin về việc các phòng, ban của UBND quận 1, UBND các phường đứng tên thầu các bãi giữ xe. Trong đó có nhiều bãi xe đã hết giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND quận 1, cho biết ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang đi làm bình thường sau khi có đơn từ chức. Hiện mọi hoạt động, công việc của ông Hải không có gì thay đổi và diễn ra bình thường. “Anh Hải vẫn đang phụ trách mảng đô thị nên mọi công việc liên quan đến đô thị anh Hải sẽ quyết định và giải quyết”, bà Hường nói.

Một bãi giữ xe trên vỉa hè ở quận 1 do phòng, ban UBND quận 1 quản lý. Ảnh: Liêu Lãm.

Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Thành ủy đã giao cho Ban thường vụ Quận ủy quận 1 xem xét, giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. Sau đó Quận ủy quận 1 báo cáo, đề xuất hướng giải quyết lên Thành ủy.

Liên quan đến 48 bãi xe do các phòng, ban của quận 1 quản lý, UBND TP.HCM đánh giá việc giữ xe trên vỉa hè quận 1 đang tràn lan, bị trục lợi. Do đó cần rà soát, chấm dứt ngay trong quý I/2018. UBND TP đã giao cho Thanh tra toàn diện việc cấp phép các bãi giữ xe được cho là do các phòng, ban, hội ở UBND quận 1 đứng tên quản lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong 1 lần đi dẹp bãi giữ xe trên đường Công xã Paris, bãi xe này nay đã dừng hoạt động. Ảnh: Tùng Tin.

Hiện UBND TP đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 1 làm việc với lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) để bàn giao các bãi giữ xe cho TNXP, bãi giữ xe nào ảnh hưởng giao thông sẽ dẹp.

Trong tháng 7/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã đình chỉ 2 bãi giữ xe ở đường Hai Bà Trưng và Công xã Paris do Văn phòng UBND quận 1 đứng tên quản lý.

Sau đó, ông Hải quyết định xóa bãi xe trên đường Công xã Paris nhằm tạo cảnh quang thông thoáng ở khu vực trung tâm TP. Còn bãi xe ở đường Hai Bà Trưng, sau lưng Bưu điện TP đã được chuyển lại cho lực lượng TNXP TP quản lý, để phục vụ người dân tham quan đường sách Nguyễn Thái Bình.

Bãi giữ xe trên lề đường Hai Bà Trưng sau lưng Bưu điện TP lúc trước do Văn phòng UBND quận 1 quản lý, nay được giao lại cho lực lượng TNXP TP. Ảnh: Tùng Tin.

Ông Hải cũng từng quyết định xóa bãi xe ở đường Công trường Lam Sơn do Đội trật tự đô thị quận 1 quản lý.

Trước đó, sáng 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trong đơn, ông Hải trình bày việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích của các bãi giữ ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... “và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó”.

"Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Đoàn Ngọc Hải viết.