Ông Dương Công Minh: '5 năm không xử lý được nợ xấu, tôi sẽ rời đi'

Đặt mục tiêu giảm thời gian thực hiện tái cơ cấu một nửa so với kế hoạch được duyệt, ông Dương Công Minh nói với cổ đông Sacombank 5 năm không xử lý được nợ xấu, ông sẽ ra đi.

Sáng nay, ngày 20/4/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã chứng khoán STB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Rút ngắn một nửa thời gian tái cơ cấu

Theo báo cáo tại đại hội, tính đến hết năm 2017, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt 368.469 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm trước. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 225.595 tỷ, tăng 12,5%, trong đó tỷ lệ nợ xấu là 4,59%, giảm 2,22% so với 2016 (6,81%). Năm 2017, nhà băng này trích lập dự phòng và phân bổ lại lãi dự thu theo năng lực tài chính 905 tỷ đồng. Kết quả, năm qua ngân hàng này thu về 1.492 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 9,6 lần so với năm trước.

Cũng trong năm vừa qua, nhà băng này đã xử lý và thu hồi được hơn 19.665 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản tồn đọng, bao gồm cả lãi và gốc, trong đó có hơn 15.365 tỷ đồng là nợ xấu cần xử lý thuộc đề án tái cấu trúc.

Năm 2018 ngân hàng này cũng kế hoạch thu hồi và xử lý thêm 15.000 tỷ đồng.

Sacombank đã bắt đầu hồi phục sau khi nhận sáp nhập Phương Nam Bank vào hệ thống. Ảnh: Lê Quân.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà băng này cho biết hiện nợ xấu nội tại ngân hàng vẫn còn cao và sẽ cố gắng đưa xuống mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Năm 2018, Sacombank đặt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 430.900 tỷ, tăng 17%. Trong đó, huy động vốn đạt 399.100 tỷ và dư nợ tín dụng là 255.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 13%. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến thu về sẽ tăng 23,2%, đạt 1.838 tỷ đồng. Trong quý I/2018, ngân hàng này đã thu về khoảng 544 tỷ đồng lãi trước thuế, tương đương gần 30% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh kế hoạch lợi nhuận, ban lãnh đạo Sacombank cũng cho biết sẽ đẩy nhanh lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, rút ngắn thời gian hoàn thành tái cấu trúc xuống một nửa chặng đường theo đề án được NHNN duyệt trước đó.

Cựu lãnh đạo LienVietPostBank về Sacombank

Tại đại hội, Sacombank cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kiều Hữu Dũng, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, do ông Dũng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngoài ra ngân hàng cũng còn bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến là 7 người. Ban kiểm soát gồm 4 thành viên, trong đó có người 3 chuyên trách.

Người được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, hiện là tổng giám đốc. Trong khi đó, vị trí thành viên độc lập lại là người cũ từ LienVietPostBank, ông Nguyễn Văn Huynh.

Ông Nguyễn Văn Huynh, cựu lãnh đạo tại LienVietPostBank. Ảnh: LPB.

Ông Huynh chính là một trong những lãnh đạo sáng lập và gắn bó với LienVietPostBank từ những ngày đầu. Ông vừa từ nhiệm HĐQT LienVietPostBank cách đây không lâu. Ngoài LienVietPostBank, ông Huynh còn đảm trách một loạt vị trí lãnh đạo như thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Liên Việt; Công ty chứng khoán Liên Việt, Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn và là Chủ tịch Công ty TNHH H.T.H.

Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT ngân hàng năm 2018, Sacombank dự kiến sẽ trích 2% khoản lợi nhuận hợp nhất trước thuế để trả thù lao cho HĐQT và BKS. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trích 20% phần lợi nhuận hợp nhất vượt chỉ tiêu để chi thưởng cho cán bộ nhân viên.

Tại sao 2 năm chưa chia cổ tức?

Tại ĐHĐCĐ năm nay, vấn đề được các cổ đông ngân hàng nhắc tới nhiều nhất là cổ tức.

Theo đó, nhiều cổ đông đặt câu hỏi vì sao không chia cổ tức suốt 2 năm vừa qua. Trong khi đó, lại trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch cho nhân viên là vô lý.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, cho biết 2 năm qua là thời gian ngân hàng tái cơ cấu sau sáp nhập. NHNN đề nghị chưa chia cổ tức thời gian này vì lợi nhuận phải sử dụng để trích các khoản dự phòng.

Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh (áo trắng). Ảnh: Lê Quân.

Còn về vấn đề trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch chi thưởng cho nhân viên, ông Minh cho biết năm 2017, lương, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Sacombank là 16 triệu đồng/người, gồm cả phần trích thưởng 20% lợi nhuận trước thuế.

“Thu nhập thấp nên cán bộ nhân viên nghỉ việc rất lớn, có tới 35% nhân sự nghỉ việc thời gian qua. Muốn giữ người lao động thì phải đẩy lương, thưởng lên xứng đáng”, vị chủ tịch chia sẻ.

Ông Minh cũng chia sẻ thêm theo đề án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt thì phải mất 10 năm mới cơ cấu xong Sacombank, nhưng ban lãnh đạo ngân hàng đã cố gắng kéo xuống 5 năm. Nếu muốn có lợi nhuận thì phải có người lao động để làm ra.

“Tôi cũng là nhà đầu tư ở Sacombank, tôi là chủ lớn ở đây, tôi cũng mong muốn có lãi lấy cho mình chứ. Trong 5 năm mà không xử lý được nợ xấu thì tôi sẽ ra đi, nên các cổ đông cố gắng chờ 3-5 năm như tôi đã hứa”, ông Minh nói.

Vị lãnh đạo cũng chia sẻ trên cơ sở kết quả làm ăn tốt, lợi nhuận tăng, ngân hàng sẽ kiến nghị NHNN nghiên cứu để có những điều chỉnh dùng lãi chia ít cổ tức cho cổ đông trong năm nay hoặc năm sau.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho rằng khoản trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch là để lập quỹ phúc lợi hỗ trợ người lao động. Nghe 20% là lớn nhưng chia ra gần 20.000 lao động thì mỗi người chỉ được khoảng nửa tháng lương, trong khi nhiều ngân hàng khác người ta đã thưởng 5-7 tháng lương rồi.