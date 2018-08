'Ông già' Anh Đức và cú rướn người làm nên lịch sử

Câu nói "gừng càng già càng cay" khi áp dụng với tiền đạo Anh Đức hẳn không sai. Ở tuổi 33, chân sút của Bình Dương đã qua thời đỉnh cao, nhưng bản năng ghi bàn vẫn rất nhạy bén.

Highlights Olympic Việt Nam đánh bại Syria, tiến vào bán kết ASIAD Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Toàn tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 108 giúp Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Syria để có lần đầu tiên vào bán kết ASIAD.

Đẳng cấp của Anh Đức là không cần phải bàn cãi. Nhà báo Scott Sommerville, từng viết cho hai trang bóng đá nổi tiếng These Football Times và In bed with Maradona, nhận xét về trung phong tuyển Việt Nam: "Tôi rất thích chân sút này. Anh ta là biểu tượng của sự mạnh mẽ và thông minh".

Trước Olympic Syria ở tứ kết ASIAD 2018 hôm 28/8, Văn Toàn ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 1-0 cho đội nhà, nhưng công lớn phải kể đến tình huống uy hiếp khung thành của trung phong Anh Đức trước đó. Nếu may mắn hơn, cây săn bàn 33 tuổi mới là người hùng trận đấu.

Một Anh Đức gan dạ

Khi trái bóng được Anh Đức tâng qua đầu thủ môn Olympic Syria, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã nhảy lên ăn mừng. Trong tích tắc, mọi cảm xúc đều thăng hoa. Đó có lẽ sẽ là một trong những pha làm bàn đẹp nhất giải. Tinh tế, nhạy bén và gan dạ, những điều đó thuộc về Anh Đức.

Nhưng đó không phải ngày của số 11. Trái bóng chẳng chịu đi vào lưới. Nó dội cột, dẫu vậy may mắn đã đến với Olympic Việt Nam khi tìm đến đúng đà lao xuống của Văn Toàn. Phần còn lại trận đấu đã là lịch sử. Đêm 27/8, tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết của ASIAD 2018, nơi họ chạm trán Olympic Hàn Quốc.

Tình huống thoát xuống dứt điểm của Anh Đức theo HLV Steve Darby là rất dũng cảm.

Trao đổi với Zing.vn, HLV Steve Darby, người rất am tường bóng đá Đông Nam Á, mô tả pha bóng của Anh Đức bằng từ "dũng cảm". Theo chuyên gia người Anh, chân sút 33 tuổi trước tiên có khả năng quan sát rất tốt.

Rồi lúc lao xuống, tiền đạo này bị kẹp giữa hậu vệ Olympic Syria và thủ môn đối thủ lao lên cản phá. Thông thường, trong những tình huống như vậy, đa số các tiền đạo sẽ giảm tốc bởi lo ngại va chạm mạnh với thủ môn, có thể dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên, Anh Đức vẫn bứt tốc và chạm bóng đầu tiên.

"Khoảnh khắc đó cho thấy trung phong của tuyển Olympic Việt Nam rất dũng cảm. Cậu ta không hề ngán ngại bất cứ điều gì. Bóng đá cần mẫu cầu thủ gan dạ như vậy", ông Darby bình luận.

Trận đấu tối qua, Anh Đức chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Nhưng rốt cuộc chân sút Bình Dương lại trở thành lá bài tẩy. Tình huống tiền đạo 33 tuổi đua tốc độ với hai trung vệ Olympic Syria khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi người ta chỉ chờ đợi ở cầu thủ này ở khả năng làm tường hoặc không chiến.

Anh Đức luôn rất đáng gờm khi xuất hiện trên sân.

Sự già rơ của chân sút 33 tuổi

Ở tuổi 33, đôi chân của Anh Đức không còn nhanh nhẹn như các cầu thủ trẻ tuổi khác tại ASIAD. Khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của anh cũng bị hạn chế đi nhiều. Và ở một giải đấu vốn ưu tiên cho những cầu thủ trẻ, sự xuất hiện của tiền đạo đã ghi 4 bàn tại V.League 2018 tưởng chừng trở thành gánh nặng.

Song, HLV Park Hang-seo có lý khi đặt niềm tin vào cậu học trò lớn tuổi. Kinh nghiệm của Anh Đức rất hữu ích cho những cầu thủ trẻ. Cái nhiệt huyết cháy bỏng trong cơ thể cựu tiền đạo Hà Nội FC cũng chưa hề mất đi. Anh Đức thi đấu rất xông xáo. Anh có mặt trên mọi tình huống, đặc biệt ở các pha bóng chết.

Từ phạt góc đến những tình huống cố định, thủ quân Bình Dương luôn có mặt ở điểm nóng. Anh liên tục hò hét, chỉ đạo những đồng đội giữ vị trí, cũng như theo kèm đối phương. Chính mũi nhọn này có tình huống phá bóng khi đội tuyển Olympic Syria gây sức ép bằng quả phạt góc cuối trận.

Trước đó, Anh Đức từng khai hỏa ở trận gặp tuyển Olympic Nepal tại vòng bảng sau pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Dĩ nhiên, người hâm mộ không thể đòi hỏi mũi nhọn cao 1,82 m ghi bàn liên tục từ trận này đến trận khác. Tất cả phải nhớ rằng Anh Đức đâu còn trẻ nữa.

Ở tuổi 33, Anh Đức là trung phong số 1 của tuyển Việt Nam.

Với Anh Đức, sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia Việt Nam của anh nở hoa vào cái tuổi "xế chiều". Từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm đội, mũi nhọn này trở thành trung phong số 1. Anh Đức cũng đáp ứng sự kỳ vọng của ông thầy. Anh đã ghi 4 bàn dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Theo nhà báo Scott Sommerville, tuyển Việt Nam luôn cần những con người hay nhất trong đội hình và việc sử dụng một cầu thủ lớn tuổi không phải lúc nào cũng là bước lùi. Còn theo HLV Darby, Anh Đức đơn giản là tiền đạo giỏi. Phong độ của anh nói lên tất cả.

Buổi tối ở Bekasi, Anh Đức bằng một khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi đã góp công lớn mang về thắng lợi cho đội nhà. Bấy nhiêu cũng quá đủ với trung phong này. Chàng cận vệ 33 tuổi đang chứng minh cho câu nói "gừng càng già càng cay" là không hề sai.