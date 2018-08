Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù

VKSND Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ. Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Ông Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ? Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới đường dây đánh bạc.

VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can với 6 tội danh (kết luận điều tra đề nghị truy tố 7 tội) trong vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

92 bị can chuẩn bị hầu toà

Trong số 92 bị can chuẩn bị hầu tòa có ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) - Bộ Công an.

Theo cáo trạng dài 235 trang, cơ quan công tố ra quyết định truy tố các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Theo điều luật này, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ một cách có tổ chức, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) và Nguyễn Văn Dương (một trong những người cầm đầu đường dây) tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Ông Phan Văn Vĩnh là một trong số 105 bị can bị khởi tố trong vụ án. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Ông Phan Văn Vĩnh phủ nhận "món quà" 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ, ông Vĩnh khi còn đương chức đã lợi dụng việc Bộ Công an cho thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50 để đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa và ký công văn công nhận Công ty CNC là đơn vị bình phong, dù chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3.

Ngoài ra, VKS cho rằng với chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, ông Vĩnh đã bút phê vào công văn của Nguyễn Văn Dương gửi đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ game bài đánh bạc. Từ ý kiến chỉ đạo của ông Vĩnh, ông Hóa đã thực hiện theo đề nghị của Dương.

Cáo trạng cũng quy buộc ông Vĩnh và ông Hoá đã “chống lưng” cho Nguyễn Văn Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc. Đồng thời, 2 bị can đã ngăn cản cấp dưới xác minh, xử lý Dương và đồng phạm.

Ông Vĩnh còn bị cáo buộc đã ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của nhóm tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận rằng đã chỉ đạo, tạo thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận lời khai rằng Dương đã cho ông 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

Ngoài ra, Dương khai đã tặng ông Vĩnh chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 7.000 USD. Tuy nhiên, bị can Phan Văn Vĩnh khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỷ đồng, sau đó làm mất đồng hồ.

Theo truy tố, Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng chức vụ trong ngành để bao che cho đường dây đánh bạc trên mạng. Hành vi của ông ta gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm. Trong hành vi phạm tội, ông Vĩnh giữ vai trò chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực.

Ông Phan Văn Vĩnh (sinh năm 1955, quê Nam Định) từng là đại biểu Quốc hội khóa XII, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trước khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) vào năm 2014, ông là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm.

Trước khi bị bắt tạm giam, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn ông Vĩnh cùng một số thuộc cấp của mình nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 6/4, Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Vĩnh. Cùng ngày, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.