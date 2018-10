Ông Phan Văn Vĩnh nhập viện trước phiên tòa sơ thẩm

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh - người liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ - đang nằm viện điều trị bệnh tim mạch.

Trưa 15/10, một nguồn tin cho biết ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đang phải nằm viện điều trị bệnh tim mạch, vảy nến.

“Ban chuyên án đã thống nhất đưa ông Vĩnh ra ngoài điều trị do bệnh xá trại giam không đảm bảo. Ông Vĩnh nằm viện được khoảng một tuần nay”, nguồn tin nói.

Ông Phan Văn Vĩnh. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Nguồn tin trên cũng cho biết giữa tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án mà ông Phan Văn Vĩnh có liên quan ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.

Trước câu hỏi sức khỏe của ông Vĩnh có ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án hay không, nguồn tin cho biết hiện tại chưa thể nói trước vì phải căn cứ vào kết quả điều trị của bác sĩ.

Thời điểm này, ông Vĩnh là bị can duy nhất phải nhập viện. Sức khỏe 91 bị can còn lại, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vẫn đảm bảo.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Bị cáo buộc là người chỉ đạo để cấp dưới dung túng, bảo kê cho game đánh bạc Rikvip, ông Vĩnh đã công nhận Công ty CNC của trùm cơ bạc Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong trái quy trình. Cũng nhờ sự đồng ý của ông Vĩnh, Công ty CNC đã sử dụng trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội. Việc này khiến cơ quan chức năng không thể tiếp tục xác minh hoạt động nghi vấn của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm.

Với tư cách là Thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Vĩnh có trách đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, khi Dương đề xuất cho thí điểm game bài mang tính chất đánh bạc, ông Vĩnh đã giao cấp dưới nghiên cứu, đề xuất.

Năm 2016, ông Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa giao Công ty bình phòng CNC xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Theo đề án này, CNC xây dựng game đánh bạc online để lấy kinh phí đầu tư hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Nhưng hơn 2 năm tổ chức đánh bạc, CNC hầu như không đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia.

Đáng chú ý, thấy công ty bình phong liên kết với công ty của Phan Sào Nam vận hành chui 2 game đánh bạc Rikvip.com và 23zdo.com, ông Vĩnh đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ Thông tin & Truyền thông hợp pháp hóa 2 cổng game này. Chưa có ý kiến của Bộ trưởng Công an, Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin & Truyền thông xin cấp giấy phép thí điểm trò chơi do công ty bình phong phát hành.

Khi lãnh đạo thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu báo cáo hoạt động của Công ty CNC cũng như việc điều hành 2 game bài không phép mang tính chất đánh bạc trá hình, ông Vĩnh đã không làm theo hoặc cho điều tra, xử lý.

Chỉ khi thứ trưởng Bộ Công an có văn bản lần 2, ông Vĩnh mới chỉ đạo cấp dưới yêu cầu công ty bình phong chấm dứt hoạt động 2 game bài đánh bạc.

Cuối tháng 8/2016, ông Phan Văn Vĩnh đồng ý với đề xuất của Cục cảnh sát công nghệ cao về việc báo cáo lãnh đạo bộ để xây dựng kế hoạch triệt phá đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương. Nhưng thực tế, ông Vĩnh và cấp dưới không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo bộ, không điều tra xác minh.

Cơ quan tố tụng xác định ông Vĩnh và Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ đạo, còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Song quá trình điều tra, cơ quan công an chưa đủ căn cứ xác định ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý 2 bị can này ở giai đoạn 1 mới dừng lại ở mức độ cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.