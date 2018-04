Oppo F7 nhận 16.000 đơn đặt hàng sau 3 ngày ra mắt

Cụ thể, trước khi đến tay người dùng, Oppo F7 phải trải qua 130 bài kiểm tra, 10.000 lần thả rơi và 7 ngày chịu nhiệt ở -15 độ C, 7 ngày dưới sức nóng 55 độ C, 7 ngày ở môi trường độ ẩm 95% cùng nhiệt độ 65 độ C. Để đảm bảo sự bền bỉ và ổn định của máy trước khi xuất xưởng, Oppo triển khai thêm 18 bài test bo mạch chủ, 130 bài kiểm tra khác nhau cho các linh kiện như bộ khung, màn hình.