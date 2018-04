Ôtô xếp hàng dài 1 km trên đường từ Nội Bài vào nội đô

Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long có tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng, sử dụng ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, thời gian thi công dự kiến là 28 tháng.

Đoạn tuyến trên cao vừa khởi công dài hơn 5,3 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h (các đoạn đầu tuyến tốc độ 80km/h), bằng bê tông vĩnh cửu.

Dự án chia làm 2 gói thầu: Gói thầu số 1, đoạn Mai Dịch - Cổ Nhuế với chiều dài 2,6 km. Trong đó, cầu cạn dài 2,4 km với 64 nhịp. Gói thầu do Liên danh Sumitomo Mitsui Construction Co.Ltd (Nhật Bản) và Cienco 4 thi công. Tổng giá trị gói thầu là hơn 2.500 tỷ đồng (theo tỷ giá thời điểm phê duyệt dự án). Gói thầu số 2, đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long, với chiều dài trên 2,6 km. Trong đó, cầu cạn dài hơn 2,3 km với 58 nhịp bằng bê tông dự ứng lực và xây dựng các đường nhánh, đường nối.

Gói thầu do Liên danh Tokyu Construction Co. Ltd và Taisei Corporatinon (Nhật Bản) thi công. Tổng giá trị hợp đồng hơn 2.100 tỷ đồng (theo tỷ giá thời điểm phê duyệt dự án). Dự án khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH khu vực phía tây thủ đô Hà Nội, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.