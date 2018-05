Pan Pacific Hà Nội và Facing The World hỗ trợ trẻ em dị tật sọ mặt

Tối 6/5, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội đã ký hợp tác với Facing The World, đồng thời tổ chức đêm nhạc tri ân các bác sĩ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ trẻ em mắc dị tật sọ mặt ở Việt Nam.

Ông Marc Emmanuel - đại diện Pan Pacific Hà Nội và bà Katrin Kandel - đại diện Facing The World đã ký kết bản thoả thuận hợp tác. Buổi ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Đại sứ Phạm Sanh Châu - Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, ông Đôn Tuấn Phong - Phó chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam, ông Giles Lever - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng đại diện các đại sứ quán và nhiều tổ chức, công ty lớn.

Đại diện 2 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, trong một năm tới, Pan Pacific Hà Nội sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gây quỹ phẫu thuật cho Facing The World. Để khuyến khích tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia nỗi đau. Các phong thư quyên góp sẽ được gửi đến tận tay các vị khách lưu trú tại Pan Pacific Hà Nội, đồng thời hộp từ thiện sẽ được bố trí tại các vị trí quan trọng trong khách sạn.

Đại diện 2 đơn vị cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt, nhà hàng của Pan Pacific Hà Nội sẽ dành tặng một phần doanh thu từ món ăn dành cho trẻ em để giúp các em bé kém may mắn có cơ hội phẫu thuật.

Các nghệ sĩ mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc.

Tiếp nối lễ ký kết là phần trình diễn của nghệ sĩ piano Bích Trà - người Việt Nam đầu tiên được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) của Viện âm nhạc Hoàng gia Anh, nghệ sĩ piano Thu Hiền và ca sĩ Miên Thảo.

Với sự ủng hộ lớn lao từ cộng đồng, đặc biệt là các vị khách tại Pan Pacific Hà Nội, chương trình hợp tác hứa hẹn góp phần thắp sáng hy vọng cho những trẻ em tật nguyền, mang cho các em một tương lai tốt đẹp hơn.