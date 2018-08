Park Min Young uống rượu vì áp lực trước nghi vấn hẹn hò bạn diễn

Park Min Young tiết lộ cô cảm thấy tức giận trước nghi vấn hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon. Nữ diễn viên thậm chí phải dùng rượu để giải tỏa áp lực.

Trong buổi phỏng vấn ngày 1/8, Park Min Young tiết lộ cô cảm thấy kiệt sức trước nghi vấn hẹn hò cùng bạn diễn Park Seo Joon. Cô thậm chí đã uống rượu vì cảm thấy buồn bã.

Nữ diễn viên một lần nữa phủ nhận tin tức cho rằng cô và Park Seo Joon đã hẹn hò được 3 năm.

"Tôi đã nhìn thấy những bằng chứng được đưa ra để chứng minh chúng tôi hẹn hò, nhưng không có bằng chứng nào là thật. Điều này khiến tôi có phần tức giận", Park Min Young khẳng định.

Nữ diễn viên 32 tuổi cũng cho biết cô đã đi du lịch nước ngoài với mẹ thay vì đi cùng Park Seo Joon như tin đồn. Mẹ cô thậm chí muốn công khai hộ chiếu của bà để chứng minh sự thật về những chuyến du lịch của con gái.

Nữ diễn viên tiết lộ cô kiệt sức khi phải liên tục lên tiếng phủ nhận tin đồn trong những ngày qua. Cô khẳng định hành động trên khiến cô cảm thấy nặng nề về mặt tâm lý. Park Min Young cho rằng cô đã tốn quá nhiều thời gian trong các cuộc phỏng vấn chỉ để nói về chuyện tình cảm không có thực trên.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Park còn cảm thấy căng thẳng vì nghi vấn hẹn hò trên gây ảnh hưởng đến các diễn viên tham gia bộ phim Thư ký Kim sao thế?.

Trước đó, bài phỏng vấn các diễn viên Hwang Bo Ra, Pyo Ye Jin hay Chan Sung (2PM) đều dành phần lớn thời lượng cũng tiêu đề bài báo để nói về Park Seo Joon và Park Min Young. Thành viên 2PM, Chansung, thậm chí đã thẳng thắn thừa nhận anh thấy xấu hổ khi liên tục bị hỏi về chuyện này.

"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, Chansung và các diễn viên khác đã dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm. Điều đó khiến tôi khó chịu và buồn. Không chỉ tôi, nhiều người khác cũng chịu ảnh hưởng bởi tin đồn”, nữ diễn viên nói. Park Min Young cũng tiết lộ cô phải uống rượu để "giải sầu".

Trước đó, vào ngày 27/7, một người tự xưng là phóng viên tờ Sport DongA tiết lộ hình chụp khẳng định Park Min Young và Park Seo Joon hẹn hò được 3 năm. Sau khi tin tức lan rộng, công ty quản lý của 2 diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả 2 chỉ là đồng nghiệp.

Tuy nhiên, công chúng không tin lời tuyên bố từ 2 phía diễn viên. Nhiều người hâm mộ vẫn liên tục tìm kiếm những bằng chứng hẹn hò từ trang cá nhân của cả Park Min Young lẫn Park Seo Joon.

Park Min Young sinh năm 1986, được biết đến qua loạt phim ăn khách Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, Glory Jane, Healer... Nữ diễn viên 32 tuổi từng hẹn hò Lee Min Ho sau khi hợp tác trong City Hunter. Cặp sao chia tay để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Park Seo Joon bắt đầu diễn xuất từ năm 2012 và được coi là ông hoàng của dòng phim rom-com (phim hài tình cảm lãng mạn) với loạt tác phẩm đình đám She Was Pretty, Hwarang: The Beginning, Fight for My Way...