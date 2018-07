Phá đường dây ma tuý 'khủng' ở Sài Gòn

Sau thời gian theo dõi, Bộ Công an "cất lưới" chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin cùng lượng lớn ngoại tệ.

Ngày 13/7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an TP.HCM, triệt phá đường dây buôn bán ma tuý "khủng" từ Lào về Việt Nam. Nghi phạm cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An).

179 bánh heroin bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát đã phát hiện Hiệu móc nối 6 người để vận chuyển ma tuý từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Lượng lớn ma túy được các nghi phạm thay nhau vận chuyển vào TP.HCM.

Cách đây 2 hôm, khi các đối tượng thực hiện giao hàng cấm tại một chung cư trên đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thì bị các trinh sát bắt giữ.

Khám xét 7 địa điểm, cảnh sát bắt giữ thêm nhiều đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin, 2 ôtô cùng lượng lớn ngoại tệ.

Trước đó, cuối tháng 5, các lực lượng trên cũng triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam. Cảnh sát đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 103.000 viên thuốc lắc, 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tài sản và giấy tờ liên quan.