Phá ổ cờ bạc núp bóng câu lạc bộ thể thao ở Sài Gòn

Ổ cờ bạc hoạt động núp bóng câu lạc bộ thể thao ở trung tâm TP.HCM vừa bị công an triệt phá. 71 người liên quan đến đường dây đánh bạc đã bị lập biên bản xử lý.

Ngày 23/5, Phòng cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 3 vừa triệt phá ổ cờ bạc trá hình dưới hình thức câu lạc bộ Brigde và Poker Center (tầng 9, khách sạn Lotus, phường 7, quận 3) do Đặng Văn Quý (45 tuổi, quê Đồng Nai) tổ chức.

Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt và máy móc phục vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, qua công tác điều tra, tối 13/5, cả trăm cảnh sát ập vào câu lạc bộ trên. Tại đây, cảnh sát phát hiện có 3 bàn poker và 1 phòng VIP đang đánh bạc dưới hình thức poker.

Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 71 người; trong đó, có 4 người mang quốc tịch Mỹ, Pháp, Phần Lan. Cảnh sát thu giữ 950 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài poker, máy tính phục vụ đánh bạc cùng lượng lớn thẻ ngân hàng.

Câu lạc bộ thể thao này hoạt động từ 14h-23h hàng ngày và luôn có 15 nhân viên chia ca, làm nhiệm vụ phát bài và phục vụ khoảng 30-40 người.

Hàng chục người bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo quy định, khi vào đây chơi, các con bạc phải đổi tiền mặt thành phỉnh. Các nhân viên sẽ ghi tên và số tiền vào sổ để theo dõi. Sau 4 giờ chơi, các con bạc phải đổi tất cả phỉnh ra tiền và mua phỉnh lại từ đầu, chịu mức phí 10%. Mức phỉnh nhỏ nhất con bạc được đổi là 2 triệu đồng, tương đương 2.000 chip. Tại phòng VIP, mức đổi phỉnh thấp nhất là 10.000 chip.

Bước đầu, Đặng Văn Quý khai nhận tổ chức cờ bạc trá hình tại CLB Brigde và Poker Center từ tháng 4 đến nay. Mỗi ngày, người này hưởng lợi từ 30-50 triệu đồng. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.