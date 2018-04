Phá 'xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng bằng bột than tre nứa

Theo cảnh sát, mỗi khi các công nhân đóng gói sản phẩm, phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang kín. Toàn thân các công nhân phủ một lớp bụi đen kịt.

Ngày 9/4, Công an quận Kiến An, Hải Phòng thông tin về việc triệt phá xưởng sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm làm từ bột than tre nứa. Chủ xưởng sản xuất là Đào Thị Chúc (24 tuổi, ở phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng).

Các viên thực phẩm chức năng sản xuất từ bột tre nứa. Ảnh: Tùng Chi.

Khoảng cuối năm 2017, từ đơn tố giác của người dân, Công an quận Kiến An bắt quả tang 10 công nhân tại cơ sở của Chúc đang tạo viên nang, dán nhãn sản phẩm, đóng gói sản phẩm.

Các sản phẩm được dán nhãn, đóng gói gồm: sản phẩm Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số loại chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại nguyên liệu tại cơ sở.

Qua điều tra, cảnh sát xác định, cơ sở của Chúc "mượn" giấy tờ pháp nhân của Công ty TNHH Hồng An Phong ( ở n Dương, Hải Phòng) do ông Tuấn làm giám đốc. Công ty này được thành lập nhưng trên thực tế không hoạt động sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm.

"Xưởng" sản xuất thực phẩm chức năng của Chúc. Ảnh: Tùng Chi.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn khai, được Nguyễn Xuân Thu (chồng của Chúc) nhờ đốt các loại tre, nứa, nghiền thành bột mịn. Cứ 1 tấn tre nứa, ông Tuấn đốt và nghiền thu được 30 kg tro mịn.

Trung bình mỗi tháng ông Tuấn cung cấp cho Thu và Chúc 300 kg tro. Trong khoảng thời gian 2 năm (2016-2017), ông Tuấn đã nhận của Thu trên 200 triệu đồng tiền công sản xuất tro từ tre nứa.

Theo cảnh sát, mỗi khi các công nhân đóng gói sản phẩm, phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang kín. Toàn thân các công nhân phủ một lớp bụi đen kịt.

Cơ quan chức năng đã xác định, hoạt động sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Chúc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa. Theo đó, cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 44 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.