Phạm Băng Băng biến mất ở đâu gần hai tháng qua?

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng hoàn toàn biến mất trước công chúng giữa những ồn ào liên quan đến vụ điều tra tài chính. Nhiều suy đoán về nơi ở của cô đã được đăng tải.

“Phạm Băng Băng đang ở đâu?” là câu hỏi được truyền thông cùng công chúng Trung Quốc quan tâm. Không phát ngôn chính thức, không xuất hiện trước đám đông hay mạng xã hội, ngôi sao họ Phạm đã mất tích suốt hai tháng qua.

Cô biến mất giữa những ồn ào liên quan đến vụ điều tra gian lận tài chính và trốn thuế. Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng đang lo lắng cho tương lai của thần tượng. Những gì họ cần lúc này là động thái dù là nhỏ nhất của người đẹp họ Phạm.

Mất tích và tin đồn bị “cấm vận” 3 năm

Theo Sina, lần cuối cùng Phạm Băng Băng xuất hiện trước công chúng là hôm 1/7. Cô tới thăm một bệnh viện nhi đồng ở Thượng Hải.

Phạm Băng Băng biến mất khỏi truyền thông Trung Quốc.

Không chỉ thế, cư dân mạng còn nhận ra nữ diễn viên ngừng hoạt động mạng xã hội suốt hai tháng vừa rồi. Trang Instagram và Facebook thậm chí còn không cập nhật từ ba tháng.

Trên Weibo với hơn 62 triệu người theo dõi, tài khoản của cô đã bị hạ cấp vì không hoạt động. Sohu cho hay hôm 23/7, tài khoản mang tên Phạm Băng Băng “like” một số bài đăng cũ.

Những thông tin tiêu cực của Phạm Băng Băng xuất hiện cùng thời điểm giới truyền thông Trung Quốc đưa tin về chiến dịch càn quét giới showbiz của Tổng cục thuế và cảnh sát nước này. Tờ The Economic Observer đăng tải bài viết cho hay cảnh sát đã tạm giữ và điều tra một số nhân viên dưới quyền Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên cùng em trai bị hạn chế xuất cảnh.

Nữ diễn viên vướng nghi vấn bị cấm vận 3 năm.

Tờ Apple Daily của Hong Kong tiết lộ đang có lệnh ngầm tại Trung Quốc. Theo đó, Phạm Băng Băng sẽ bị cấm vận trong ba năm. Cô khó có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hay tham gia các dự án quảng cáo trên truyền hình. Ba bộ phim được ký hợp đồng trước đó đã bị thay diễn viên.

“Các diễn viên thay vai của Phạm Băng Băng hiện chưa được công bố. Nhưng nhiều khả năng Châu Tấn là người thế vai của cô trong Âm dương ti”, Chinese Zherald cho hay.

Không dừng lại ở đó, phim Unbreakable Spirit có sự tham gia của Phạm Băng Băng cũng buộc phải lùi ngày ra mắt để tránh scandal. Từ ngày ra mắt ban đầu 17/8, đoàn phim quyết định chuyển sang ngày 26/10.

Poster phim cũng không còn sự xuất hiện của Phạm Băng Băng bên cạnh dàn sao hạng A như Bruce Willis, Trần Vỹ Đình, Song Seung Hun, Tạ Đình Phong.

Có bị “giam lỏng”?

Ntdtv đưa tin vụ kiểm tra thuế trên diện rộng với giới nghệ sĩ được thực hiện theo lệnh Chủ tịch Tập Cận Bình. Danh sách các nghệ sĩ bị điều tra lên đến 200 người. Những nghệ sĩ này đã được triệu tập lên sở cảnh sát.

Phạm Băng Băng thuộc đối tượng điều tra nghi vấn hàng đầu. Nguồn tin từ Tổng cục thuế trả lời The Economic Observer: “Cục thuế kiểm tra từ đầu tháng 6. Nhưng sau một thời gian ngắn, cơ quan chức năng không phát hiện các tình tiết mới. Áp lực dành cho cơ quan thuế vụ là không nhỏ”.

Nhiều tin tức cho hay cô bị phong tỏa tại Bắc Kinh.

“Từ cuối tháng 6, cảnh sát đã tham gia vào quá trình điều tra các hợp đồng âm dương”, nguồn tin này hé lộ. Trong thời gian qua, cảnh sát đã tạm giam hoặc triệu tập không giam giữ nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có những nhân vật lớn trong ngành giải trí trực thuộc công ty quản lý Hoa Nghị. Hoa Nghị huynh đệ là đối tác thân thiết nhiều năm với Phạm Băng Băng.

Do cơ quan điều tra chưa tìm thấy các bằng chứng cho thấy cô phạm tội nên nữ diễn viên không bị giam giữ như đồn thổi. Thay vào đó, cô được cho là đang sống tại một khách sạn bị giám sát ở Bắc Kinh.

Truyền thông Đại lục chưa lên tiếng về tin tức này. Các nguồn tin từ báo chí Hong Kong và Đài Loan cho hay khách sạn nơi Phạm Băng Băng bị phong tỏa có giá thuê khoảng 1.000 NDT (hơn 3,5 triệu đồng/ngày). Toàn bộ chi phí do phía nữ diễn viên chi trả. Phạm Băng Băng có thể tự do di chuyển trong khách sạn nhưng phải báo nhân viên an ninh nếu muốn ra ngoài.

Từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tránh nạn và tin đồn kết hôn ở Bali

Ettoday cho biết Phạm Băng Băng từng nhận được thông tin bị điều tra từ rất sớm. Lúc đó, quản lý Mục Hiểu Quang đã đề nghị cô nên ra nước ngoài để tránh thị phi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lập tức từ chối đề nghị này. Nguồn tin cho biết Phạm Băng Băng thẳng thắn đáp: “Tôi sợ gì điều tra. Muốn hỏi, muốn tra để cho bọn họ làm đi”.

Hôm 2/8, blogger nổi tiếng Long phượng ma thuật sư bất ngờ tiết lộ Phạm Băng Băng không gặp hoạn nạn như đồn thổi. Người này còn đưa tin cô kết hôn với bạn trai Lý Thần tại đảo Bali vào ngày 8/8. Tuy nhiên, hôn lễ buộc phải tạm hoãn vì động đất ở Indonesia.

Cũng giai đoạn này, Lý Thần và Phạm Băng Băng vướng nghi vấn sắp kết hôn.

Bài đăng này sau đó đã bị blogger xóa bỏ. Long phượng ma thuật sư tiết lộ mẹ Phạm Băng Băng nhờ gỡ bài vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng con gái.

Giữa những sóng gió tin đồn, dì ruột Phạm Băng Băng, bà Trương Truyền Linh, đưa ra thông điệp lấp lửng thừa nhận gia đình đang trong giai đoạn khó khăn.

Bà viết: “Cảm ơn tất cả những người bạn luôn ở bên Phạm Băng Băng lúc này. Tôi chỉ mong những người khác không cố tình làm rối mọi chuyện, đừng để người đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hy vọng mọi người không tạo dựng niềm vui trên nỗi buồn của người khác”.