Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng lời lẽ tục tĩu

Sau lời tố Phạm Anh Khoa vô trách nhiệm, bỏ bê mình vào hôm 24/4, thí sinh Phạm Lịch (thí sinh chương trình Trời sinh một cặp) tiếp tục tố vị huấn luyện viên gạ tình, gọi cô bằng biệt danh khó nghe.

Đăng tải vào lúc 19h ngày 27/4, dòng trạng thái gây sốc của Phạm Lịch ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của giới showbiz và dư luận khi có 1.500 lượt phản ứng và hơn 100 lượt chia sẻ sau 3 tiếng.

Phạm Lịch kể: "Trong thời điểm làm việc với huấn luyện viên Phạm Anh Khoa, anh ta đã có những lời nói và hành động "gạ tình" thí sinh (là tôi). Lợi dụng trong lúc làm việc riêng chỉ có hai người, Anh Khoa có những lời lẽ khiêu khích và hành động gợi mở về những vấn đề tình dục".

Cụ thể, theo nữ vũ công, trong buổi tập luyện đầu tiên tại nhà giữa hai người, Anh Khoa đã chủ động nói chuyện với cô như sau: "Em không có cảm giác gì à anh hỏi thật đấy? Nãy giờ anh đã sờ soạng hết cơ thể em mà em không biết à?".

Khi Phạm Lịch phản ứng che lấy người mình và hỏi "Anh sờ soạng em hồi nào?" thì nhận được câu trả lời: "Không, ý anh là nãy giờ trong suy nghĩ của anh, anh đã khám phá sờ soạng hết cơ thể em mà em không biết à?".

Theo nữ thí sinh, khi nghe những lời đó, cô đã phản ứng bằng cách đặt điều kiện: "Nếu không tập nữa em xin phép đi về", nhưng huấn luyện viên Phạm Anh Khoa khẳng định anh không nói đùa và đề nghị: "Đợi anh đi, một năm thôi để anh giải quyết hết việc gia đình". Nghe vậy, Phạm Lịch cho biết cô cảm thấy rất xấu hổ và xin phép ra về luôn.

Bên cạnh hành động đó, Phạm Lịch còn tố Phạm Anh Khoa gọi cô bằng biệt danh thô thiển trước mặt nhiều người.

Phạm Lịch cho biết, dù cô đã phản đối cách gọi thô thiển ngay lúc đó nhưng đến ngày hôm sau, Phạm Anh Khoa vẫn lặp lại cách gọi thô thiển, khiến có người khác trong đoàn phải lên tiếng trách: "Sao anh nói chuyện kỳ vậy?".

Vũ công từng tham gia Thử thách cùng bước nhảy cho biết, cách gọi đó của Phạm Anh Khoa khiến cô rất xấu hổ và khiến "những người tham gia chương trình đã nghi ngờ về đạo đức của tôi, họ hỏi riêng là: Em làm gì mà anh Khoa lại gọi em như thế?".

Sau những lần phản đối Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch cho biết cô đã phải nhận hậu quả là bị người huấn luyện viên này bỏ bê trong luyện tập. Khi cô thắc mắc thì nhận được lời giải thích từ Phạm Anh Khoa: "Vì em không cho anh điều anh muốn".

Điều này dẫn đến việc Phạm Anh Khoa "thường xuyên đến trễ hoặc vắng mặt khiến cô phải tự lo liệu tiết mục" mà Phạm Lịch đã tố hôm 24/4.

Trên trang cá nhân, Phạm Lịch thừa nhận cô gặp áp lực lớn khi quyết định nói lên sự việc vì "có thể tôi sẽ bị chửi rất nhiều, bị nói vô ơn tố huấn luyện viên của mình, thậm chí là những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề, nhưng tôi nghĩ mình cần phải nói ra hết. Tôi nói ra sự thật, nói điều đúng thì không có gì phải sợ".

Nữ vũ công cũng cho biết trong thời gian qua, chính vì những chuyện đó mà cô bị ám ảnh, sợ hãi và mất ngủ liên tục.

Đêm 27/4, trả lời Zing.vn, quản lý của Phạm Lịch xác nhận bài đăng trên trang cá nhân "đúng là thông tin từ Phạm Lịch, không phải tài khoản giả hay bị hack".

Mặc dù vậy, phía Phạm Lịch từ chối trả lời sâu hơn về những chuyện xảy ra giữa nữ thí sinh và huấn luyện viên Phạm Anh Khoa, cũng như câu hỏi "Hành động gạ tình diễn ra bằng lời nói hay còn bằng hành động thể xác?".

Phạm Lịch cho biết, cô là nghệ sĩ trẻ muốn đi lên bằng khá năng của mình. "Điều tôi muốn là thành công chắc chắn không liên quan đến thể xác", cô khẳng định.

Hơn nữa, cô hiểu rằng ca sĩ Phạm Anh Khoa là người đã có gia đình, nên lời tố này sẽ gây ảnh hưởng lớn, nhưng cô khẳng định qua trang cá nhân: "Anh Khoa là người đàn ông không đàng hoàng và không chung thủy". Cô cũng chủ động lên tiếng để tránh bị sỉ nhục là "người thứ ba".

Lên tiếng tố đích danh một nghệ sĩ trong showbiz, cô kêu gọi: "Xin hãy trả lại một môi trường lành mạnh. Nghệ sĩ, đặc biệt là nữ, phải được bảo vệ và có tiếng nói".

Ngay dưới những dòng chia sẻ này của Phạm Lịch trong đêm 27/4, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, người từng hợp tác với Phạm Lịch trong The Remix 2016, bình luận: "Đã từng chiến đấu cùng chị từ những lúc em bắt đầu sự nghiệp. Nhìn chị cố gắng thế nào trong công việc, cố gắng lên cô gái. Thương chị".

Đáp lại lời động viên này, Phạm Lịch cho biết cô cảm động và đã khóc. Ca sĩ Thái Trinh cũng bày tỏ suy nghĩ: "Chị khui ra là đúng rồi, những người lên tiếng sỉ vả cào phím họ có sống hộ cuộc đời mình đâu. Cào xong thì lại phải sống tiếp đời họ. Còn đời mình mà không hành động cho mình thì thế mới là sai trái. Em ủng hộ chị!".

Cũng ngay trong đêm 27/4, phóng viên Zing.vn đã liên hệ với phía ca sĩ Phạm Anh Khoa để có câu trả lời trước những lời tố trên. Tuy nhiên, đại diện Phạm Anh Khoa cho biết, nam ca sĩ đang bận đi diễn và sẽ có câu trả lời cụ thể sau.

Zing.vn sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Phạm Lịch là một vũ công kiêm biên đạo múa. Cô cũng là nhân vật khá quen thuộc qua một số chương trình truyền hình nổi tiếng: từng về hạng ba tại Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance) 2014, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016.

Cô cũng là biên đạo đưa thí sinh Ngọc Sơn lên ngôi quán quân ở Bước nhảy ngàn cân 2015, đồng hành với Mỹ Tâm trong vai trò biên đạo ở liveshow Ô cửa màu xanh 2016 và làm vũ công cho một số ca sĩ trong The Remix 2016.

Phạm Anh Khoa là rocker nổi tiếng, từng đạt giải Ca sĩ xuất sắc tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006 do Hội đồng Nghệ thuật trao tặng. Anh được biết đến với các ca khúc rock bụi bặm, hoang dã và bùng nổ. Ngoài âm nhạc, anh cũng từng lấn sân điện ảnh trong các bộ phim Đường đua, Mỹ nhân kế...