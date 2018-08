Phản ứng sớm với bom tấn DCEU 'Aquaman': Hay nhưng chưa xuất sắc

Sau buổi chiếu sớm, nhiều nhà phê bình đánh giá cao bom tấn "Aquaman" của DCEU nhưng lại không cho rằng đây là tác phẩm siêu anh hùng xuất sắc, thậm chí còn giống với phim Marvel.

Trailer đầu tiên của bom tấn 'Aquaman' Bộ phim duy nhất của DCEU trong năm nay - "Aquaman" cuối cùng đã được hãng Warner Bros. tung ra trailer chính thức đầu tiên.

Bom tấn duy nhất của Vũ trụ điện ảnh mở rộng DC (DCEU) trong năm 2018 vừa có buổi chiếu thử được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Các chuyên gia phê bình đến từ những tờ báo uy tín, trang phim nổi tiếng lần lượt nêu ra đánh giá về bộ phim Aquaman.

Cây bút Steven Weintraub của tờ Collider đăng tấm ảnh GIF (ảnh động) kèm theo nhận xét hài hước rằng: "Đoạn GIF này là hình ảnh Arthur Curry đang nhún nhảy và lắc lư theo nhịp. Vị siêu anh hùng này không phải người quá nghiêm túc, cứng nhắc. Anh luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ kể cả trong tình thế khó khăn".

Trong khi đó, nhà phê bình Christopher Marc của Omega Underground nhấn mạnh đây là bộ phim hay nhưng chưa phải là tác phẩm siêu anh hùng xuất sắc. "Bộ phim có cái kết đáng kỳ vọng. Tôi cũng trông chờ được chứng kiến nó khi phim ra mắt chính thức", anh nhận xét.

Ngoài ra, nhà phê bình KC Walsh của tờ GWW so sánh Aquaman có khá nhiều điểm chung với các bộ phim riêng về từng siêu anh hùng trong Giai đoạn 1 của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). "Nếu bạn thích thú với kiểu xây dựng ấy thì không có lý do gì lại không cảm thấy thỏa mãn với bộ phim này", KC Walsh viết.

Có thể thấy những phản ứng ban đầu với bom tấn siêu anh hùng Aquaman khá tích cực mặc dù không được khen ngợi hoành tráng như kỳ vọng của fan.

Riêng với những người hâm mộ "vũ trụ đen tối" DCEU và yêu thích phong cách của những bộ phim tương đối khác biệt với MCU như Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice hay Wonder Woman sẽ khó tránh khỏi thất vọng với Aquaman.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những phản ứng đầu tiên đến từ buổi chiếu thử lấy ý kiến người xem. Hãng phim Warner Bros. và đạo diễn James Wan vẫn có thể đưa ra một số chỉnh sửa, cải thiện đối với Aquaman dựa trên phản hồi của giới chuyên gia. Hiện tại, ê-kíp sản xuất vẫn còn 4 tháng tính đến ngày phát hành 21/12 năm nay để đưa ra những thay đổi hợp lý.

Gặt hái thành công với Wonder Woman nhưng chuốc lấy thất bại thê thảm bởi Justice League, DCEU đã trải qua một năm 2017 đầy thăng trầm. Người hâm mộ DC kỳ vọng Aquaman sẽ vượt qua "dớp đen" trước đó.

Bộ phim của "ông trùm kinh dị" James Wan tiếp nối những sự kiện xảy ra trong Justice League. Lúc này, người đứng đầu vương quốc Atlantis đối diện mối đe dọa đến từ những kẻ xâm lăng phía trên mặt nước, lẫn một nhóm người nằm dưới trướng mình nhưng mang dã tâm thống trị nhân loại.

Đạo diễn James Wan từng khẳng định Aquaman sẽ mang phong cách khác biệt với những tác phẩm trước đó của DCEU. "Tôi sử dụng nhiều hiệu ứng ánh sáng, nước và bối cảnh thật thay vì lạm dụng CGI để tạo nên một thế giới riêng biệt, khác hẳn với những phim trước. Nó giống như tác phẩm khoa học viễn tưởng hơn là bộ phim siêu anh hùng đơn thuần", đạo diễn chia sẻ.

Ngoài Jason Momoa, phim còn có sự tham gia của các tên tuổi như Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe. Aquaman được trông đợi sẽ trở thành cú hích phòng vé của hãng Warner Bros. trong mùa phim cuối năm.