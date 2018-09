Phát động chiến dịch 'ATGT cùng Honda Việt Nam' tại Vĩnh Phúc

Chiến dịch được triển khai nhằm tạo chuyển biến về ý thức, hành vi và kỹ năng lái xe an toàn cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, xây dựng phong trào ATGT trong người dân.

Tiếp nối thành công của chiến dịch sau ba năm triển khai tới mọi đối tượng và từng khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 12/9, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ban An toàn giao thông và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phát động “Chiến dịch ATGT cùng Honda Việt nam” lần thứ 4.

Là một trong những nhà sản xuất kinh doanh các phương tiện giao thông hàng đầu ở Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, Honda Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT, tiếp tục kéo giảm hơn nữa TNGT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Buổi Lễ phát động có sự góp mặt của các đại biểu và đông đảo Đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hoạt động tiêu biểu là: “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cho học sinh tiểu học với khoản hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cung cấp sách từ ban ATGT tỉnh; “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho học sinh trung học, trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai cho 100% các em học sinh các cấp.

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình phối hợp với các đại lý do Honda ủy nhiệm trên địa bàn về tuyên truyền, đào tạo LXAT cả về xe máy và ôtô cho người dân các địa phương; cuộc thi vô lăng vàng dành cho tài xế ôtô toàn tỉnh; hoạt động dán biển phản quang cảnh báo rủi ro phía sau các xe tải cũng được triển khai.

Tiểu biểu nhất, “Chiến dịch ATGT cùng Honda Việt Nam” diễn ra thường niên từ năm 2015 được đánh giá là hoạt động tuyên truyền đồng bộ và sâu rộng nhất trong về ATGT chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Thái phát biểu trong lễ phát động

Tới dự buổi lễ phát động chiến dịch có sự góp mặt của ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Phùng Văn Huệ - Trưởng khối An toàn Công ty Honda Việt Nam cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh, sinh viên các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm của HVN cho ban An toàn giao thông tỉnh. Sau lễ phát động, các hướng dẫn viên lái xe an toàn của HVN đã cùng với lực lượng công an tỉnh và các cán bộ, Đoàn viên diễu hành trên các tuyến phố nhằm tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa thông điệp ATGT.

BTC trao mũ bảo hiểm cho học sinh.

Trong khuôn khổ chiến dịch là chuỗi chương trình về ATGT trong suốt tháng 9, bao gồm: Vui học an toàn giao thông cho 872 học sinh trường tiểu học Kim Long, 564 học sinh THCS Thái Hòa; các hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho 300 cán bộ công nhân viên công ty Exedy - KCN Khai Quang, đội ngũ phóng viên giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, Hội thi tìm hiểu Luật GT và kỹ năng LXAT cho hơn 200 sinh viên Cao đẳng nghề Việt Đức… Lễ tổng kết chiến dịch sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 10.

Chiến dịch “ATGT cùng Honda Việt Nam” nói riêng và hàng loạt hoạt động ATGT khác nói chung của HVN hướng tới tất cả đối tượng tham gia giao thông, tất cả huyện thị thành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, kể cả các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Thông qua chiến dịch này, HVN muốn nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng xã hội giao thông an toàn tại địa bàn sản xuất và trên cả nước.

Diễu hành tuyên truyền về ATGT trên đường phố Vĩnh Phúc.

HVN cũng mong muốn đưa mô hình tổ chức chiến dịch này thành mô hình thí điểm hiệu quả về ATGT, đưa Vĩnh Phúc là hình mẫu trên cả nước về việc thực hiện tuyên truyền ATGT trên diện rộng, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung.