Phát hiện 15 kg ma túy và súng trong nhà 'kiều nữ' ở Hải Phòng

Khám nhà Bùi Thị Thu Trang, công an phát hiện thu giữ gần 15 kg ma túy, 1 khẩu súng.

10h45 ngày 20/8, trên đường Quán Trữ, quận Kiến An (TP Hải Phòng), Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phá thành công chuyên án 718M, bắt quả tang Phạm Văn Kiên (38 tuổi, trú tại Kiến An, Hải Phòng) vận chuyển 4,93 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp) và 1 ôtô.

Bùi Thị Thu Trang và Phạm Văn Kiên.

Qua đấu tranh mở rộng, khoảng 11h30 cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Thu Trang (34 tuổi, tại số 211B Hoàng Công Khanh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) thu giữ 0,6 kg bột màu trắng nghi là heroin, 14,82 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp), 1 khẩu súng, 5 điện thoại, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng vụ án, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.