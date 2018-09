Phát hiện người phụ nữ tử vong, tài xế taxi từ chối chở đi tiếp

Anh Nhân cho biết do chỉ còn ít tiền trong túi nên gọi taxi chở thi thể người yêu về quê chôn cất. Dọc đường, tài xế mới phát hiện cô gái đã chết nên không đồng ý chở đi tiếp.

Trưa 4/9, Cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang làm rõ cái chết của người phụ nữ tên Nguyễn Châu Anh Thư (31 tuổi, quê Tây Ninh). Trước khi qua đời, người này đi chung taxi với anh Nguyễn Nhân Nhân (38 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Khoảng 18h30 ngày 1/9, trụ trì chùa Phước Bảo phát hiện chiếc taxi chạy theo hướng TP.HCM về miền Tây bất ngờ tấp vào gần hàng rào nhà chùa, ven quốc lộ 1, thuộc ấp 1, xã Thanh Đức, huyện Bến Lức.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ái Loan.

Ít phút sau, anh Nhân mở cửa xe, bế chị Thư đặt xuống lề đường. Người này và tài xế trao đổi qua lại một lúc, rồi chiếc taxi quay đầu chạy về hướng TP.HCM.

Theo lời trình báo, anh Nhân và chị Thư sống chung với nhau tại huyện Bình Chánh (TP.HCM). Khoảng hai tháng trước, người phụ nữ phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng cuộc sống khó khăn, không có khả năng chữa trị.

Khoảng 15h ngày 1/9, chị Thư tử vong tại nhà trọ. Anh Nhân chỉ còn 70.000 đồng, không còn lựa chọn khác, anh gọi taxi chở người yêu về quê chôn cất. Tuy nhiên, tài xế chỉ biết người lên xe bị bệnh rất yếu, chứ không biết chị Thư đã qua đời.

Đến cầu Bến Lức, tài xế phát hiện chị Thư đã tử vong và khách cũng không có đủ tiền trả, anh ta liền tấp vào lề, yêu cầu anh Nhân đưa thi thể chị Thư xuống xe, tìm phương tiện khác rồi bỏ đi.

Theo lời ông Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, khi phát hiện sự việc, nhiều người báo cho Công an huyện Bến Lức. Ngay trong đêm 1/9, Kỹ thuật hình sự, Công an hình sự tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức, đãkhám ngiệm tử thi, lấy lời khai ban đầu.