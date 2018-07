Phát nhạc Kpop thất tình ở World Cup: FIFA tự làm mất giá trị bóng đá?

Tranh cãi liên tục nổ ra sau khi FIFA World Cup mở cổng bình chọn các ca khúc được phát tại 4 trận đấu cuối World Cup 2018. Việc này đã đem về hiệu quả truyền thông lớn cho FIFA.

Ngày 4/7, FIFA World Cup mở một cuộc khảo sát ca khúc khán giả muốn nghe trong 4 trận đấu cuối World Cup 2018 trên trang Twitter chính thức. Câu chuyện sẽ êm đẹp nếu như ban tổ chức không có những động thái mang xu hướng như tạo chiêu trò.

FIFA tự tạo chiêu trò?

Trước đó, FIFA World Cup đưa ra danh sách 4 cái tên để khán giả chọn lựa bao gồm Fake Love (BTS), Power (EXO), Mi Gente (J Balvin) và The Middle (Zedd, Maren Morris, Grey). Dù gây nhiều tranh cãi, ban tổ chức vẫn không tiết lộ bất kỳ tiêu chí nào quyết định những đề cử trên.

Nhiều người hâm mộ cảm thấy khó hiểu khi Fake Love của 7 chàng trai nhà Big Hit lại lạc vào chốn này trong khi nhóm sở hữu những bản hit giàu năng lượng hơn như Fire. Vốn dĩ, Fake Love là ca khúc có chủ đề tình yêu tan vỡ. Theo đó, tinh thần của bài hát hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí World Cup.

Bảng khảo sát của FIFA World Cup trên Twitter.

Điểm tranh cãi thứ hai ngay từ khi bắt đầu bình chọn đó là sự đồng hiện diện của EXO và BTS. Cạnh tranh với Fake Love là Power của gà cưng nhà SM Entertainment. Vô tình hoặc hữu ý, ban tổ chức đã tạo ra một cuộc chiến "cam go" giữa cộng đồng fan hai nhóm.

Bài viết khảo sát trên Twitter chính thức của FIFA World Cup ghi nhận nhiều bình luận qua lại giữa người hâm mộ hai nhóm nhạc. Một số khán giả bày tỏ đau lòng khi nhìn thấy hai nhóm nhạc cùng quốc gia lại cạnh tranh khốc liệt.

Phần thắng ban đầu nghiêng về phía gà nhà Big Hit. Tuy nhiên thế trận đảo ngược vào những phút thi đấu cuối cùng, đem về chiến thắng cho EXO. ARMY chưa kịp buồn và EXO-L đang đầu cơn vui thì ban tổ chức xác nhận Fake Love cũng sẽ được phát tại World Cup nhờ chiến thắng bình chọn trên Instagram.

Chưa hết, người hâm mộ được FIFA World Cup tặng thêm một nỗi khó chịu nữa khi chính thức công bố 4 ca khúc sẽ phát tại vòng cuối cùng của World Cup vào ngày 7/7 sau đó.

BTS vẫn sẽ được phát Fake Love tại World Cup.

Dựa trên 4 nền tảng mạng xã hội khác nhau, những ca khúc được xướng tên gồm We Will Rock You (Queen Will Rock), Fake Love (BTS), Thunder (Imagine Dragons) và Power (EXO).

Khi mọi việc ở trạng thái "đã rồi", khán giả mới dừng một nhịp để nhìn lại mọi chuyện. Nhiều người đặt câu hỏi: "Nghệ sĩ sẽ được phát bài hát của họ chứ không trực tiếp biểu diễn thì có nhất thiết phải bình chọn?". Phải chăng động thái mở cổng thăm dò của FIFA là để gây sự chú ý và lực lượng fan K-Pop là đối tượng được hướng đến nhờ tốc độ tăng trưởng hùng hậu?

Nói về sức mạnh từ fan thì hơn ai hết EXO và BTS hiểu rất rõ. Các chàng trai nhà Big Hit được xướng tên hai năm liên tiếp cho giải thưởng Top Social Artis tại Billboard Music Awards 2017 và 2018 với % bình chọn vượt trội khi đặt cạnh những tên tuổi lớn như Justin Bieber, Ariana Grande. Về phần EXO, trong cuộc đua nội địa, EXO-L rất hiếm khi để thần tượng tuột tay chiến thắng. Doanh số album của họ thường thuộc hàng khủng, khiến các nhóm nhạc khác phải ghen tị.

Ngay sau khi cuộc thăm dò được FIFA phát động trên Twitter, hashtag #FIFAxEXOPower và #BTSxFIFAWWorldCup đã đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng toàn cầu. Bằng chiêu bài đặt hai cái tên EXO và BTS cạnh nhau, FIFA đã thu về hiệu quả truyền thông vừa không tốn kém lại hiệu quả.

Tranh cãi phát nhạc thất tình tại ngày hội bóng đá

Sau khi kết quả được công bố, Alex Stone, giám đốc truyền thông FIFA phản hồi: “3.233.207 triệu lượt bỏ phiếu trong 24h và liên tục đứng đầu xu hướng thế giới, cuộc thăm dò đã có kết quả. Chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ BTS và EXO”. Đáng chú ý, ông chỉ cảm ơn hai nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc đóng góp tới 96% bình chọn còn với chủ nhân của hai ca khúc chiến thắng còn lại hoàn toàn bị bỏ lơ.

Chưa hết, xứ sở kim chi được đề cử 2 tác phẩm và chiến thắng chung cuộc cả hai khiến phần đông khán giả tỏ ra không hài lòng. Nhóm người hâm mộ này cho rằng World Cup cần giai điệu có tính cổ động, cuốn hút như Waka Waka (Shakira) hay Wavin' FLag (K'NAAN) là lựa chọn phù hợp hơn.

Một độc giả bình luận: "Chuyện này tôi thấy càng ngày càng quá đáng. Sự kiện thể thao toàn cầu lại đi nghe Fake Love, không liên quan gì cả. Tôi không anti BTS nhưng cái gì thì ra cái đó. FIFA nên xem lại, cổ động viên thể thao mà đi nghe Fake Love trong ngay sân vận động".

"Hè Italia, Wavin' Flag, We Are The Champions,..... đều là những bài huyền thoại về bóng đá. Trong khi đó nhạc bọn họ bầu chỉ coi là cơ hội cho idol mình nổi tiếng hơn thôi. 10 người bầu 10 người không biết gì về bóng đá", một ý kiến bày tỏ sự bức xúc.

Phần đông người hâm mộ cũng bày tỏ quan điểm bài hát được phát được phát tại World Cup phải thể hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Latin bởi đây là hai ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Trước những tranh cãi này, phía fan của BTS cũng lên tiếng phản hồi họ đã làm đúng công việc là bình chọn dựa trên đề cử của FIFA chứ không hề làm điều sai trái.

Shakira từng thành công với nhiều thương hiệu bài hát cổ động bóng đá.

Vậy là bên cạnh nội chiến giữa EXO và BTS, FIFA World Cup mở đường cho tranh cãi giữa những người ủng hộ nhạc US-UK và nhạc Hàn. Vốn dĩ bóng đá là môn thể thao đồng đội. Bộ môn thể thao vua nhiều khi còn là cầu nối thiết lập và gìn giữ hòa bình. Nhìn sang động thái bình chọn có phần vô nghĩa của FIFA World Cup, người ta thấy thật ái ngại.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh thu hút 219/219 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền có nhất thiết phải xây dựng truyền thông từ những tranh cãi?