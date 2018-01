Phạt tài xế đánh nhau tại bến phà Vàm Cống xôn xao trên mạng

Tài xế xe khách cầm cây đánh lái xe du lịch nên bị vây đánh ngay tại bến phà Vàm Cống (Đồng Tháp). Sự việc được quay lại bằng điện thoại, phát trên mạng xã hội.

Ngày 14/1, Công an xã Bình Thành (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm đánh người gây xôn xao tại khu vực bến phà Vàm Cống.

Theo thông tin, tài xế Trần Đình Thống (46 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang), tài xế Nguyễn Văn Tỉnh (31 tuổi, ngụ Kinh Dương, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hiến (34 tuổi, ngụ Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Mỗi người bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi Đánh nhau.

Kết quả điều tra của cảnh sát, từ 2h đến 2h30 ngày 14/1, tại khu vực bến phà Vàm Cống (huyện Lấp Vò) xảy ra va chạm nhẹ giữa ôtô du lịch với xe khách giường nằm (loại 40 chỗ) tuyến Rạch Giá (Kiên Giang) - TP.HCM.

Tài xế xe giường nằm bị vây đánh. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, tài xế Thống bước xuống xe cầm thanh kim loại (dài khoảng 30 cm) đánh tài xế Tỉnh. Nhóm người đi trên xe của tài xế Tỉnh lao tới giật thanh kim loại rồi vây đánh tài xế Thống.

Bị đánh, tài xế này chạy vào xe giường nằm đóng cửa. Nhóm tài xế Tỉnh vây trước đầu xe khách dùng thanh kim loại gõ vào kính với hàm ý đe doạ.

Lực lượng Công an huyện Lấp Vò và Công an xã Bình Thành đã đến hiện trường giải quyết, mời những người liên quan đưa phương tiện về trụ sở giải quyết.

Tại đây, tài xế xe khách giường nằm đã có thỏa thuận với nhau do thương tích không nghiêm trọng và việc va chạm giao thông không gây hư hại về tài sản.

Những người trên xe du lịch đe doạ tài xế xe giường nằm. Ảnh cắt từ clip.

“Cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe giường nằm, tài xế xe du lịch và người đi cùng về hành vi Đánh nhau và giao công an xã thụ lý theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò cho hay.

Cuộc ẩu đả giữa các tài xế sau đó người dân quay clip và phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao.

“Khi xảy ra sự việc, trên xe khách có rất đông người. Nhiều người rất mệt mỏi nên cơ quan công an đã nhanh chóng xử lý vụ việc, đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực bến phà”, vị lãnh đạo này nói.

Vị trí Bến phà Vàm Cống, phía bờ Lấp Vò (Đồng Tháp). Ảnh: Google Maps.