Phe Dân chủ kiện Trump thông đồng với Nga trong bầu cử 2016

Đơn kiện dân sự của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ nói họ là nạn nhân trong âm mưu của Nga, phe Trump và WikiLeaks nhằm phá hoại cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton.

Theo New York Times, đơn kiện dài 66 trang được đệ lên tòa án liên bang ở New York hôm 20/4. Trong đơn, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) sử dụng các thông tin đã được công chúng biết đến trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 để cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cấu kết với tình báo Nga nhằm gây tác động đến kết quả bầu cử.

DNC cáo buộc các thành viên đảng Cộng hòa và người Nga về "hành động dối trá không ai có thể tưởng tượng". Theo đơn, chiến dịch tranh của ông Trump là "tập đoàn mánh khóe" hợp tác với người Nga và WikiLeaks trong âm mưu bao gồm việc tấn công hệ thống email tại DNC và tiết lộ thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện gây bất ngờ cho các nghị sĩ Cộng hòa ở Washington cũng như các lãnh đạo phe Dân chủ, những người được thông báo về kế hoạch của DNC vào phút chót. Tom Perez, chủ tịch đảng Dân chủ, nói DNC đã thông báo cho lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi, những người đứng đầu đảng tại quốc hội Mỹ.

Dù nhiều cuộc điều tra về ông Trump và chiến dịch tranh cử, quan trọng nhất là cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, đang diễn ra, ông Perez nói DNC quyết định đâm đơn kiện dân sự vì ủy ban tin rằng đang có nguy cơ về sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử tại Mỹ và họ không rõ khi nào ông Mueller mới đưa ra kết luận.

"Tôi không biết khi nào ông Mueller mới xong. Tôi rất quan ngại về quá trình chuẩn bị cho việc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Perez nói, đề cập đến các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tháng 11.

Brad Parscale, quản lý chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Trump, nói các cáo buộc của DNC là "hành động kiện cáo vờ vịt" của phe Dân chủ "đang tuyệt vọng, rối loạn và gần như không trả được nợ". Ông cáo buộc các nghị sĩ Dân chủ đệ đơn kiện nhằm vận động quyên góp cho đảng.

Phủ nhận bất kỳ động cơ tài chính nào, ông Perez nói đơn kiện được chuẩn bị trong nhiều tháng và yêu cầu về việc đệ đơn có từ mùa đông 2017. Ông nói ông đã chỉ thị cho ủy ban xem xét khả năng này và cuối cùng đã nhờ hãng luật Cohen Milstein tiến hành.

Chủ tịch đảng Dân chủ Tom Perez. Ảnh: NYT.

Theo New York Times, ông Perez phủ nhận vụ kiện có mục đích chính trị, song dường như ông ám chỉ khả năng việc này có thể đem đến thông tin gây tổn thất nhẹ về Tổng thống Trump và cộng sự.

Vị tổng thống đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc về việc cấu kết với Nga. Tuần này, ông một lần nữa công kích cuộc điều tra của ông Mueller và thể hiện sự giận dữ trước những tuyên bố mới từ James Comey, giám đốc FBI từng bị ông sa thải, rằng ông cố tác động đến cuộc điều tra của cơ quan này.

Đơn kiện của DNC đưa hàng loạt cá nhân, tổ chức vào danh sách bị đơn, bao gồm ông Trump, con trai ông Donald Jr. và con rể Jared Kushner; chính phủ Nga và cơ quan tình báo nước này, cùng các trợ lý cũ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Trump được chấm điểm sau năm đầu tại nhiệm Những người ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 thể hiện sự tín nhiệm với ông sau năm đầu nhiệm kỳ tổng thống nhưng phiền lòng với cách ông Trump sử dụng Twitter.