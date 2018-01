Phiến quân pháo kích phá hủy 7 máy bay Nga tại Syria

Ít nhất 7 máy bay chiến đấu của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng cối của phiến quân vào căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Báo Kommersant của Nga dẫn 2 nguồn tin cho biết vụ pháo kích của phiến quân vào căn cứ không quân Hmeymim diễn ra ngày 31/12/2017. Ít nhất 7 máy bay bị phá hủy, gồm 4 cường kích Su-24, 2 tiêm kích Su-35S và một máy bay vận tải An-72. Một kho đạn bị phá hủy và 10 binh sĩ bị thương.

Đây là tổn thất lớn nhất của Nga kể từ khi tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria từ năm 2015. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận về vụ việc. Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tấn công của phiến quân vào căn cứ khiến 2 binh sĩ không quân thiệt mạng nhưng phủ nhận thiệt hại của 7 máy bay.

Cường kích Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Ảnh: Kommersant.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một trực thăng tấn công Mi-24 bị rơi do lỗi kỹ thuật khiến 2 phi công thiệt mạng. Theo Kommersant, trong 2 năm can thiệp quân sự tại Syria, Không quân Nga tổn thất 4 máy bay chiến đấu, trong đó một cường kích Su-24M bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, một chiếc Su-24 khác bị rơi do lỗi kỹ thuật. Một MiG-29K và Su-33 của Hải quân bị rơi do lỗi kỹ thuật.

Ngoài ra, Không quân Nga cũng tổn thất 5 trực thăng, gồm một trực thăng tấn công Mi-35 và vận tải Mi-8 bị phiến quân bắn rơi. Hai trực thăng Mi-8 khác cùng một trực thăng tấn công Mi-28 bị rơi do lỗi kỹ thuật.

Đầu tháng 12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga rút khỏi Syria. Tuy nhiên, số lượng lớn trang thiết bị quân sự Nga vẫn còn ở căn cứ không quân Hmeymim, Syria.