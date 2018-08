Phim bom tấn xuất sắc: Oscar sẽ gọi cái tên nào trong 10 năm qua?

Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (2011): Từng nhận 12 đề cử Oscar, nhưng loạt phim bom tấn chuyển thể Harry Potter luôn luôn ra về tay trắng. Phải mãi tới đầu 2017, phần ngoại truyện Fantastic Beasts and Where to Find Them mới giúp fan của thế giới phù thủy hân hoan với tượng vàng dành cho Phục trang xuất sắc. Tập cuối - Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 - chắc chắn là cái tên không thể thuyết phục hơn cho giải Phim đại chúng xuất sắc nếu nó tồn tại sớm, dù đối thủ có là Mission: Impossible - Ghost Protocol, Rise of the Planet of the Apes hay X-Men: First Class. Đó sẽ là tượng vàng giúp tri ân cả một thương hiệu khổng lồ.