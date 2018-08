Phim 'Christopher Robin' bị cấm chiếu ở Trung Quốc vì chú gấu Pooh

Tờ Variety đưa tin rằng vì chú gấu Pooh từng bị đem ra so sánh với lãnh đạo Trung Quốc nên bộ phim live-action của hãng Disney - "Christopher Robin" đã bị cấm chiếu ở quốc gia này.

Gấu Pooh dễ thương trở lại trong trailer của Christopher Robin Disney đã cho ra mắt trailer của Christopher Robin - live action được chuyển thể từ phim Winnie the Pooh. Christopher Robin sẽ ra rạp vào ngày 03/8/2018.

Theo tờ Variety, bộ phim live-action của Disney, Christopher Robin sẽ không được phát hành ở Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh của chú gấu Winnie the Pooh đáng yêu này vẫn là hình ảnh bị cấm ở quốc gia này.

Hãng Walt Disney vẫn chưa lên tiếng gì về vấn đề này. Trên thực tế, Winnie the Pooh là nhân vật do nhà văn Anh A.A. Milne sáng tạo ra. Trong những câu chuyện của Milne, Winnie the Pooh là một chú gấu hiền lành, tốt bụng và thân thiện.

Ở Trung Quốc, chính quyền cấm hình ảnh của chú gấu này xuất hiện ở bất cứ đâu bởi truyền thông Trung Quốc từng so sánh hình ảnh chú gấu này với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Năm 2015, một bức ảnh so sánh ông Tập Cận Bình ngồi ô tô đi duyệt binh với hình gấu Pooh ngồi xe đồ chơi, khiến bức ảnh bị cấm tại Trung Quốc vô thời hạn.

Hình ảnh gấu Winnie the Pooh bị cấm ở Trung Quốc.

Vào tháng 6 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh chặn kênh HBO sau khi chương trình Last Week Tonight do danh hài John Oliver dẫn chương trình được phát sóng. Nguyên nhân là vì Oliver đã nhắc lại việc so sánh Chủ tịch Trung Quốc với gấu Winnie the Pooh. Ngoài ra, Oliver còn dè bỉu những những hoạt động kiểm duyệt nội dung mạng ở đất nước này.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết sự nhạy cảm chính trị không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc Christopher Robin bị cấm chiếu tại Trung Quốc.

Nguồn tin này cho biết sự nghiêm cấm này chỉ xuất phát từ việc hạn ngạch phim nước ngoài được chiếu ở quốc gia tỷ dân có giới hạn (ít hơn 34 bộ phim). Christopher Robin không may mắn nằm trong danh sách bị loại của các nhà phát hành. Chỉ có những phim bom tấn có thể thu lợi nhận cao mới được ưu tiên công chiếu tại quốc gia này.

Christopher Robin là bộ phim đưa khán giả trở về với tuổi thơ.

Tác phẩm tiếp theo của Disney sẽ được phát hành ở Trung Quốc trong thời gian tới là Ant-Man and The Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong) vào ngày 24/8. Còn Mission: Impossible – Fallout của hãng Paramount sẽ ra mắt ở nước này vào ngày 31/8.

Christopher Robin xoay quanh nhân vật cùng tên, vốn là người bạn thưở ấu thơ của gấu Pooh cùng những con thú nhồi bông biết nói. Hàng ngày, Christopher sẽ chui vào một hốc cây để đến Rừng Trăm Mẫu, nơi gấu Pooh, hổ Tigger, lừa Eeyore,… sinh sống.

Bộ phim truyền tải thông điệp đừng bao giờ quên trái tim thơ ấu của bản thân, và hãy luôn trân trọng gia đình quý giá nhất của mình. Đối với những khán giả lớn lên với phim hoạt hình gấu Pooh, thì Christopher Robin là bộ phim tuyệt vời để trở về tuổi thơ.

Hình tượng chú gấu đáng yêu với bước đi lắc lư, sở thích cầm bóng bay, thích ăn mật ong đã trở thành biểu tượng đáng nhớ trên màn ảnh rộng nhiều năm qua. Christopher Robin vừa được ra mắt ở Bắc Mỹ vào ngày 3/8.