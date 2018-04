Phim của Joy (Red Velvet) bị khán giả thờ ơ, chê bai thậm tệ

Bộ phim "The Great Seducer" do nữ ca sĩ Joy (Red Velvet) đóng chính bị chê có nội dung nhạt nhòa, diễn xuất đơ cứng khiến khán giả khó chịu.

Trang Soompi mới đây đưa tin, bộ phim tình cảm The Great Seducer do nữ ca sĩ xinh đẹp Joy (Red Velvet) sau 18 tập đã lập kỷ lục phim có ratting thấp nhất lịch sử đài MBC.

Cụ thể, sau 18 tập, ratting của phim chỉ đạt 1,6%. Trước đó, bộ phim nắm giữ kỷ lục lượng người xem kém nhất là 20th Century Boy and Girl với rating 1,8%.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ khá tài năng, trừ nữ chính.

Hiện tại, tác phẩm có tỉ suất người xem thấp nhất - tính từ năm 2000 tới nay - là Manhole của đài KBS với 1,4%. Tuy nhiên, The Great Seducer còn tới 14 tập nữa và với những gì đang thể hiện, nhiều khả năng ratting của phim sẽ còn giảm sâu.

Nhận xét về The Great Seducer, khán giả Hàn Quốc đánh giá phim có nội dung không hấp dẫn, mạch lạc. Diễn xuất của nữ chính do Joy đảm nhiệm mắt lờ đờ, khẩu hình miệng gây khó chịu.

Tính cách của nhân vật nữ chính gây khó chịu cho người xem và thậm chí nhân vật nữ phụ còn nổi bật và được yêu thích hơn.

Một khán giả Việt Nam đánh giá về vai diễn của Joy.

Joy (1996) là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Red Velvet, tuy nhiên cô thường lấn sân sang làm diễn viên. Trước đó, Joy cũng vào vai nữ chính trong bộ phim The Liar and His Lover của đài cáp tvN và đây cũng là bộ phim có rating rất thấp.

Để đảm nhận vai nữ chính trong The Great Seducer, Joy đã phải hủy nhiều chương trình biểu diễn cùng nhóm nhạc của mình. Cô không thể tham gia chuyến lưu diễn tại Triều Tiên, dẫn đến việc bị người dân Hàn Quốc chỉ trích.

Một khán giả Việt Nam khác cho rằng Joy không thể làm diễn viên.

The Great Seducer là phim truyền hình lấy cảm hứng từ tiểu thuyết văn học Pháp thế kỷ 18 Les Liaisons Dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos.

Bộ phim có sự tham gia của Woo Do Hwan trong vai Kwon Si Huyn - một chàng trai sát gái, cược cả tính mạng để tán tỉnh Eun Tae Hee (do Joy thủ diễn), Joy (Eun Tae Hee) - cô gái luôn cho rằng tình yêu là điều đáng thương nhất trên cuộc đời, cuối cùng cũng rơi vào lưới tình.

Phim từng được chuyển thể lên màn ảnh rộng châu Á với tên gọi Dangerous Liaisons do Jang Dong Gun, Chương Tử Di và Trương Bá Chi đóng chính.