Phim kinh dị ‘The Nun’ về Valak bị gỡ quảng cáo phản cảm

Một đoạn phim quảng cáo dài khoảng 6 giây của bộ phim về ác ma Valak bị xóa bỏ do bị người dùng Internet than phiền vì yếu tố jump-scare.

Đoạn phim quảng cáo jump-scare của 'The Nun' Clip quảng cáo dài 6 giây đã bị gỡ bỏ trên YouTube của "The Nun".

Để quảng bá cho bộ phim The Nun chuẩn bị ra rạp vào đầu tháng 9, Warner Bros. và New Line đăng tải một đoạn phim quảng cáo dài khoảng 6 giây. Trên YouTube, clip xuất hiện ngay trước một số video, và lập tức đón nhận nhiều lời than phiền cũng như cảnh báo từ người dùng.

Clip ngắn ngủi với biểu tượng âm lượng tăng rồi giảm, trước khi nhân vật Valak bất thình lình xuất hiện trên màn hình, tạo ra hiệu ứng âm thanh vô cùng ghê rợn.

Một người dùng có biệt danh “apple” trên Twitter sau đó đã lên tiếng cảnh báo về đoạn phim quảng cáo của The Nun, đặc biệt là đối với những ai “yếu tim hoặc ghét kiểu hù dọa jump-scare gây giật mình”. Thông điệp của người này sau đó nhận 145.000 lượt like, và 132.000 lượt retweet.

Từ phản ánh trên Twitter, YouTube mau chóng gỡ bỏ đoạn phim quảng cáo của The Nun. Ảnh: Warner Bros.

Tài khoản chính thức của YouTube trên Twitter lập tức đưa ra phản hồi và cho gỡ đoạn quảng cáo. Họ viết: “Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi bạn đã nêu ra chuyện này. Đoạn phim quảng cáo đã vi phạm nguyên tắc của chúng tôi và bị gỡ bỏ”.

Theo nguyên tắc về “nội dung bạo lực hoặc gây sốc”, YouTube luôn muốn “tránh gây xúc phạm hoặc gây sốc cho người xem”. Họ không bao giờ ủng hộ những hình ảnh ghê rợn thái quá, hoặc các đoạn phim quảng cáo có thể khiến khán giả sợ hãi.

Dù thế nào, The Nun vẫn hưởng lợi nhờ chiêu bài marketing bị một số người chỉ trích là “rẻ tiền”. Đây là tác phẩm kể về nguồn gốc ác ma Valak từng xuất hiện ở The Conjuring 2 (2016).

Lấy bối cảnh năm 1952 tại một tu viện ở Romania, một nữ tu trẻ tuổi bí ẩn qua đời và kéo theo nhiều hệ lụy không ai có thể ngờ tới. Dự án điện ảnh có sự tham gia của các diễn viên như Damien Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet…

The Nun là tác phẩm thứ năm thuộc Vũ trụ Điện ảnh kinh dị The Conjuring sau The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và Annabelle: Creation (2017). Bốn bộ phim trước đó đã giúp nhà sản xuất thu khoảng hơn 1,2 tỷ USD.

The Nun dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 8/9 dưới tựa Ác quỷ ma sơ.