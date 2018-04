Phim kinh dị ‘Vùng đất câm lặng’ thắng lớn tại Bắc Mỹ

Có mặt tại 3.508 phòng chiếu Bắc Mỹ từ 6/4, tác phẩm kinh dị A Quiet Place bất ngờ mang về cho nhà sản xuất gần 50 triệu USD chỉ sau ba ngày. Không chỉ vượt xa kỳ vọng của giới quan sát, dự án do John Krasinski làm đạo diễn còn trở thành một trong những tựa phim kinh dị có mở màn cao nhất lịch sử phòng vé khu vực.

A Quiet Place đã vượt qua thành tích mở màn của hai tác phẩm kinh dị thành công trong thời gian gần đây là Split (40 triệu USD, 2017) và The Conjuring (41,9 triệu USD, 2013). Đây thực tế hiện còn là doanh thu mở màn cao thứ hai trong năm 2018, chỉ đứng sau bom tấn Black Panther (202 triệu USD).

A Quiet Place là tín hiệu vui dành cho hãng Paramount Pictures sau một thời gian dài ảm đạm. Do hãng Platinum Dunes của Michael Bay đầu tư kinh phí sản xuất 17 triệu USD, tác phẩm là câu chuyện về một gia đình phải sinh tồn bằng cách giữ im lặng để tránh khỏi sự truy đuổi của những sinh vật khát máu săn mồi bằng tiếng động.

Không chỉ làm đạo diễn, John Krasinski còn sắm vai chính trong phim. Vợ anh - minh tinh Emily Blunt - đồng thời đóng vai nữ chính. A Quiet Place nhận điểm B+ từ điều tra khán giả sau suất chiếu của Cinema Score. Còn giới phê bình không tiếc lời khen ngợi bộ phim khi 97% đánh giá từ báo chí là tích cực theo tổng hợp từ Rotten Tomatoes.

Còn có mặt tại 40 thị trường quốc tế cũng từ 6/4, A Quiet Place gặt hái thêm 21 triệu USD, và cho tổng doanh thu toàn cầu lúc này là 71 triệu USD. Tại Việt Nam, phim phải tới 20/4 mới chính thức ra rạp dưới tựa Vùng đất câm lặng.

Tuy phải phải lui xuống vị trí á quân, nhưng Ready Player One vẫn trụ rạp khá tốt. Bom tấn của đạo diễn Steven Spielberg chỉ giảm 40% doanh thu so với tuần ra mắt, và thu thêm 25,1 triệu USD nội địa trong ba ngày cuối tuần qua.

Phim vẫn đang chiếm ngôi đầu bảng tại các phòng vé quốc tế khi mang về cho Warner Bros. thêm 81,7 triệu USD từ 65 thị trường. Sau hơn 10 ngày trình chiếu, Ready Player One đã thu tổng cộng 391,3 triệu USD. Trong đó, riêng 161,2 triệu USD đến từ Trung Quốc, và con số là kỷ lục phát hành mới của Warner Bros. tại quốc gia tỷ dân.

Bộ phim hài dành cho người lớn Blockers thu 21,4 triệu USD từ 3.379 phòng chiếu. Đây là thành tích mở màn cao nhất cho một tựa phim thuộc thể loại này kể từ sau Girls Trip (31 triệu USD, hè 2017).

Blockers là câu chuyện về một nhóm phụ huynh luôn thấp thỏm vì những đứa con gái đang ở tuổi mới lớn. Họ quyết định ngăn chặn đêm dạ hội “tới bến” của lũ trẻ sau khi tình cờ phát hiện ra kế hoạch của chúng.

Do Kay Cannon làm đạo diễn và biên kịch, Blockers có sự tham gia diễn xuất của John Cena, Leslie Mann và Ike Barinholtz. Phim nhận điểm B từ Cinema Score, và 83% trên Rotten Tomatoes.

Trong khi đó, Black Panther có thêm 8,4 triệu USD từ 2.747 phòng chiếu Bắc Mỹ, giúp nâng tổng thu nội địa lên mức 665,4 triệu USD và tổng thu toàn cầu chạm sát mức 1,3 tỷ USD.

Bỏ qua yếu tố lạm phát, bộ phim siêu anh hùng của Marvel Studios đã vượt qua Titanic (659,4 triệu USD) để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử Bắc Mỹ sau Star Wars: The Force Awakens (936,7 triệu USD) và Avatar (760,5 triệu USD).

Cuối tuần này, tác phẩm hành động Rampage của ngôi sao Dwayne “The Rock” Johnson chính thức có mặt trên diện rộng. Bom tấn nhiều khả năng sẽ trở thành “tân vương” sau ngày 13/4.

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ từ 6/4 tới 8/4:

(trong ngoặc là thứ hạng của tuần trước)

1 (Mới). A Quiet Place: 50 triệu USD

2 (1). Ready Player One: 25,1 triệu USD

3 (Mới). Blockers: 21,4 triệu USD

4 (3). Black Panther: 8,4 triệu USD

5 (4). I Can Only Imagine: 8,35 triệu USD

6 (2). Acrimony: 8 triệu USD

7 (Mới). Chappaquiddick: 6,2 triệu USD

8 (6). Sherlock Gnomes: 5,6 triệu USD

9 (5). Pacific Rim: Uprising: 4,9 triệu USD

10 (11). Isle of Dogs: 4,6 triệu USD