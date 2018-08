Phim Nhật chưa đến 1 tỷ đồng sản xuất sắp đạt doanh thu 232 tỷ đồng

“One Cut of the Dead” chỉ tiêu tốn khoảng 3 triệu yen (tương đương 630 triệu đồng) để thực hiện. Nhưng bộ phim tới nay đã sắp sửa thu tới hơn 10 triệu USD tại Nhật

Lần đầu tiên ra mắt khán giả tại một rạp chiếu phim nghệ thuật 84 chỗ ngồi ở Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 11/2017, One Cut of the Dead tưởng như sẽ sớm chìm vào quên lãng như hơn 400 tác phẩm độc lập ra đời mỗi năm của điện ảnh xứ sở hoa anh đào.

Song, bộ phim chỉ tiêu tốn 3 triệu yen (tương đương hơn 630 triệu đồng) đang tạo ra điều kỳ diệu với dàn diễn viên vô danh.

One Cut of the Dead đến nay vẫn có mặt tại khoảng 200 rạp Nhật Bản, được cho là sẽ sớm cán mốc doanh thu 10 triệu USD (tương đương hơn 232 tỷ đồng), cũng như đã bán quyền phát hành cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo mô tả của tạp chí The Hollywood Reporter, One Cut of the Dead thuộc dòng xác sống với phong cách hài hước khác thường. Riêng cảnh đầu phim chỉ là một cú máy duy nhất kéo dài khoảng 37 phút. Sau đó, chuyện phim đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Nội dung phim theo chân một đạo diễn làng nhàng. Anh muốn quay một bộ phim xác sống kinh phí thấp tại một cơ sở bị bỏ hoang của quân đội phát xít Nhật thời Thế chiến II. Song, khi họ kéo tới đó, những xác sống thực sự bất ngờ xuất hiện.

Có mặt tại một số liên hoan phim quốc tế trong thời gian qua, One Cut of the Dead liên tục nhận được nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, tại LHP Udine, tác phẩm còn giành giải thưởng do khán giả bình chọn.

Theo đoàn làm phim, One Cut of the Dead tới nay đã được các công ty phát hành ở Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Đức, Brazil, Trung Quốc, và khu vực Scandinavia mua bản quyền.

Đứng sau dự án là Shinichiro Ueda - nhà làm phim mới chỉ 34 tuổi. Anh hoàn thành One Cut of the Dead chỉ trong… 8 ngày sau khi tham gia các buổi workshop dành cho nhóm diễn viên, đạo diễn hứa hẹn ở trường Enbu.

Đội ngũ phát hành của bộ phim tại Nhật Bản cũng rất biết cách quảng bá cho One Cut of the Dead. Tại một số rạp, khán giả nào mua vé lần hai hoặc hóa trang (cosplay) thành xác sống sẽ được giảm giá.

Hiện tại, thành tích phòng vé của bộ phim tại quê hương là 7,2 triệu USD. Con số đó sẽ còn tăng lên khi nhiều nhà rạp mới tiếp tục thêm suất chiếu cho One Cut of the Dead từ nay tới hết tháng 10. Thậm chí, một số tờ báo Nhật Bản còn tự tin cho rằng tác phẩm hoàn toàn có thể chạm đến cột mốc 15 triệu USD.

Tuy nhiên, thành công bất ngờ của One Cut of the Dead không phải không gây ra tranh cãi. Tại một buổi phỏng vấn hồi tháng 7, đạo diễn Shinichiro Ueda thừa nhận rằng “đứa con tinh thần” của anh được lấy cảm hứng từ một vở kịch mà nhà làm phim theo dõi cách đây 5 năm.

Tác giả của vở kịch ấy, Ryoichi Wada, đã theo dõi One Cut of the Dead, và lập tức lên Twitter để ca ngợi sự hài hước đầy sáng tạo của bộ phim, cũng như gửi lời chúc mừng tới Ueda, hồi tháng 7.

Song, cuối tuần trước, Wada bất ngờ lên báo phàn nàn rằng có quá nhiều điểm tương đồng giữa vở kịch của mình và bộ phim của Ueda. Người này đồng thời cho biết anh đang tham vấn luật sư, và có thể đưa sự vụ ra tòa trong thời gian tới.