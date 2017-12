Phim Selena Gomez sản xuất được tìm kiếm nhiều hơn 'Game of Thrones'

3. This Is Us: Series tình cảm gia đình hiện đã ra mắt mùa thứ hai và tiếp tục được nhiều khán giả yêu thích. Không kịch tính, phim nhẹ nhàng, tình cảm và đong đầy sự ấm áp. This Is Us đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh 4 tuyến truyện song hành với nhau trong từng tập phim. This is Us nhận được nhiều đánh giá tích cực và được đề cử ở nhiều lễ trao giải danh giá kể cả Emmy.